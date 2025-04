Read Full Gallery

Bhuvneshwar Kumar: ముంబై ఇండియన్స్ తో జ‌రిగిన మ్యాచ్ లో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (ఆర్సీబీ) బౌల‌ర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కీల‌క‌మైన స‌మ‌యంలో తిలక్ వర్మ వికెట్ ను తీసుకుని మ్యాచ్ ను మ‌లుపు తిప్పాడు. అలాగే, డ్వేన్ బ్రాబో, ల‌సిత్ మ‌లింగ్ రికార్డుల‌ను బ‌ద్ద‌లు కొట్టి ఐపీఎల్ లో చరిత్ర సృష్టించాడు.



Bhuvneshwar Kumar celebrating with Virat Kohli (Photo: @BCCI/IPL)

Fast bowler with the most wickets in IPL: ఐపీఎల్ 2025లో ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 12 ప‌రుగులు తేడాతో ఓడించింది. విరాట్ కోహ్లీ, రజత్ పాటిదార్ అద్భుత‌మైన బ్యాటింగ్ తో పాటు భువనేశ్వర్ కుమార్ తో పాటు ఆ జ‌ట్టులోని బౌల‌ర్లు ఈ విజ‌యంలో కీల‌క‌పాత్ర పోషించారు.