India vs Pakistan: ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరుగనుంది. అయితే, దుబాయ్ పిచ్ రిపోర్టు, వాతావరణం వివరాలు, ఇరు జట్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆసియా కప్ 2025 లో భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్
క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్తాన్ పోరు రాబోతోంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరగనుంది. మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. భారత్ ప్రస్తుతం డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ కాగా, పాకిస్తాన్ కొత్త కోచ్ ఆధ్వర్యంలో సమతుల్యమైన జట్టుతో ఆడనుంది.
భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. దుబాయ్ పిచ్ రిపోర్ట్ ఇదే
దుబాయ్ పిచ్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే, స్పిన్నర్ల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది.
• ఫాస్ట్ బౌలర్లకు మొదట ఆధిక్యం – ప్రారంభ ఓవర్లలో తక్కువ గడ్డి ఉన్నా, హార్డ్ సర్ఫేస్ కారణంగా కొంత సీమ్ మూవ్మెంట్, బౌన్స్ లభిస్తుంది.
• స్పిన్నర్లకు కీలక పాత్ర – పవర్ప్లే తర్వాత పిచ్ నెమ్మదిస్తుంది. స్పిన్నర్లకు టర్న్, గ్రిప్ లభిస్తాయి. రన్స్ చేయడం కష్టమవుతుంది.
• కాంపిటిటివ్ స్కోరు – వన్డేలో 280–300 రన్స్, టీ20లో 160 రన్స్ పైగా ఉంటే మంచి స్కోరుగా పరిగణిస్తారు. టాస్ గెలిచిన మొదట బౌలింగ్ చేసిన జట్లకు విజయవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్: దుబాయ్ వాతావరణం ఎలా ఉండనుంది?
భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ రోజున దుబాయ్లో ఆకాశం స్వచ్ఛంగా ఉండనుంది. వర్షంపడే అవకాశం లేదని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 38°C, కనిష్టం 31°C వరకు నమోదవుతుంది. తేమ స్థాయి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్కు ఇది గట్టి పరీక్ష కానుంది.
భారత్ vs పాకిస్తాన్: ఇరు జట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
• పాకిస్తాన్ – కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘాకు ఇటీవల ప్రాక్టీస్లో మెడ నొప్పి సమస్య ఎదురైంది. కానీ PCB ప్రకటన ప్రకారం ఇది చిన్న సమస్య మాత్రమే. ఆయన ఆడే అవకాశమే ఎక్కువ.
• భారత్ – ఎటువంటి కొత్త గాయాలు లేవు. ప్రస్తుతం జట్టులో ఉన్న ప్లేయర్లు అందరూ కూడా ఫిట్ గా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ టోర్నమెంట్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగే అవకాశముంది.
భారత్ vs పాకిస్తాన్ జట్లు
భారత్: సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, అర్షదీప్ సింగ్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్).
పాకిస్తాన్: సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్, హసన్ అలీ, హసన్ నవాజ్, హుస్సైన్ తలత్, ఖుష్దిల్ షా, మోహమ్మద్ హారిస్ (వికెట్ కీపర్), మోహమ్మద్ నవాజ్, మోహమ్మద్ వసీమ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సైమ్ అయ్యూబ్, సల్మాన్ మీర్జా, షాహీన్ షా అఫ్రిది, సుఫియాన్ ముకీమ్.
భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్: డ్రీమ్11, ఫాంటసీ క్రికెట్ టిప్స్
భారత్ బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ కారణంగా ఫేవరెట్గా నిలుస్తోంది. కానీ పాకిస్తాన్ పేస్ దాడి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పే అవకాశం లేకపోలేదు.
• కెప్టెన్ & వైస్ - కెప్టెన్ ఎంపికలు: సూర్యకుమార్ యాదవ్, సల్మాన్ అలీ ఆఘా, శుభ్మన్ గిల్, షాహీన్ షా అఫ్రిది.
• కీ ప్లేయర్స్ : భారత్ - జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సంజూ శాంసన్, కుల్దీప్ యాదవ్. పాకిస్తాన్ - ఫఖర్ జమాన్, మోహమ్మద్ హారిస్, ఖుష్దిల్ షా.
• డిఫరెన్షియల్ పిక్స్ - హార్దిక్ పాండ్యా (భారత్), ఫఖర్ జమాన్ (పాకిస్తాన్).
భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్: జట్ల కొత్త బలం ఏంటి?
• భారత్కు స్పిన్ బలమైన ఆధారం. అలాగే, బుమ్రా తిరిగి రావడంతో జట్టు పేస్ అటాక్ బలం పెరిగింది.
• పాకిస్తాన్కు షాహీన్ అఫ్రిది, హారిస్ రౌఫ్ ఆధిక్యం అందించే ప్లేయర్లుగా ఉన్నారు.
• టాస్ తర్వాతే మ్యాచ్ ఫలితం ఎంతమేరకు ప్రభావితం అవుతుందో తెలుస్తుంది. దుబాయ్లో డ్యూ కారణంగా రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఛేజ్ చేసే జట్టుకు కొంత మేలు జరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం ఫామ్, జట్టు సమతుల్యత దృష్ట్యా భారత్ బలంగా కనిపిస్తోంది. పాకిస్తాన్ పేస్ బౌలర్లు ప్రారంభంలో రాణిస్తే మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారుతుందని చెప్పవచ్చు. మొత్తం మీద ఇది ఆసియా కప్లో అత్యంత ఆసక్తికర పోరుగా నిలవనుంది.