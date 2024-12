T20 Cricket Fastest Century: మేఘాలయతో జరిగిన సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) యంగ్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 28 బంతుల్లోనే సూప‌ర్ సెంచరీతో 10 ఓవర్లలోనే త‌న జ‌ట్టుకు విజ‌యాన్ని అందించాడు.



టీ20 క్రికెట్ లో వేగవంతమైన సెంచరీలు

27 బంతులు - సాహిల్ చౌహాన్ - ఎస్టోనియా vs సైప్రస్, 2024

28 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ - పంజాబ్ vs మేఘాలయ, 2024

28 బంతులు - ఉర్విల్ పటేల్ - గుజరాత్ vs త్రిపుర, 2024

30 బంతులు - క్రిస్ గేల్ - రాయల్ ఛాలెంజర్స్, పూణె,2013

33 బంతులు - రిషబ్ పంత్ - ఢిల్లీ vs హిమాచల్ ప్రదేశ్, 2018