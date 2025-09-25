- Home
- Business
- Electric Scooter: లైసెన్సు, రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేకుండా ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పై ఎంత దూరమైనా వెళ్లచ్చు
Electric Scooter: లైసెన్సు, రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేకుండా ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పై ఎంత దూరమైనా వెళ్లచ్చు
లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేని బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ EOX E2. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలు 60 కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదు. ఈ బైక్ కొంటే ఎలాంటి ఆర్టీవో ఆఫీసు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
లైసెన్స్ లేని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
బడ్జెట్లో స్టైలిష్, లైసెన్స్ అవసరం లేని ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కోసం చూస్తున్నారా? అయితే EOX E2 స్కూటర్ మీకు సరైనది. దీనిపై మీరు గరిష్ట వేగం 25 కి.మీ/గం. కాబట్టి RTO రిజిస్ట్రేషన్, లైసెన్స్ అవసరం లేదు. రోజువారీ చిన్న ప్రయాణాలకు, నగరాల్లో సులభంగా నడపడానికి అనువైనది. తొలగించగల బ్యాటరీ, రైడ్ మోడ్లతో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనం ఇచ్చే వాహనం ఇది.
తొలగించగల బ్యాటరీ స్కూటర్
ఈ స్కూటర్లో ఎకో, స్పోర్ట్, హై అనే మూడు రైడ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. 5 రంగులలో లభిస్తుంది. ఫుల్ ఛార్జ్పై 60 కి.మీ వెళ్తుంది. 4-6 గంటల్లో ఛార్జ్ అవుతుంది. అపార్ట్మెంట్ వాసులు బ్యాటరీని తీసి ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది దీని ప్రత్యేకత.
తక్కువ ధర స్కూటర్
ఎమర్జెన్సీ రైడ్ మోడ్, పార్కింగ్ మోడ్, రివర్స్ గేర్, యాంటీ-థెఫ్ట్ లాక్ వంటి ఫీచర్లున్నాయి. మొబైల్ ఛార్జింగ్కు USB పోర్ట్ ఉంది. BLDC మోటార్, డిజిటల్ డిస్ప్లే, ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి. 70 కిలోల బరువుతో హ్యాండిల్ చేయడం సులభం.
అమెజాన్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్
అసలు ధర రూ.1,00,000 కాగా, అమెజాన్లో 50 శాతం తగ్గింపుతో రూ.50,000కే లభిస్తోంది. నెలకు రూ.2,429 EMI ఉంది. డెలివరీ ఛార్జ్ లేదు. 4.2/5 రేటింగ్ పొందింది. కొనే ముందు కంపెనీ లేదా అమెజాన్లో వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.