ఆన్ లైన్ షాపింగ్ లో Buy Now Pay Later, No Cost EMI వెనుక ఉన్న మతలబు ఏంటి..నిజంగానే కస్టమర్లకు లాభమా ?

దీపావళి సందర్భంగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారా, అయితే Buy now pay later, no cost EMI లాంటి స్కీమ్స్ చూసి చక చకా షాపింగ్ చేసేయాలని అనుకుంటున్నారా, అయితే ఇవన్నీ ఓ ఉచ్చు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. Buy now pay later, no cost EMI అసలు కథేంటో తెలుసుకుందాం.

ఒకప్పుడు ఫెస్టివల్ అంటే షాపింగ్ సెంటర్ కిటకిటలాడేవి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పుణ్యమా అని షాపింగ్ చేసేందుకు జనాలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో షాపింగ్ సెంటర్లు బోసిపోతున్నాయి. అయితే ఈ కామర్స్ సైట్స్ లో లో షాపింగ్ చేసేందుకు జనాలు ఆకర్షితులు కావడానికి ముఖ్యకారణం డిస్కౌంట్ అనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా వివిధ బ్యాంకులు అలాగే రిటైలర్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలతో, కలిసి ఈ కామర్స్ సైట్స్ ఫెస్టివల్ సేల్స్ ప్రారంభిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అతి తక్కువ ధరకే, ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే ఇతర హోం అప్లయెన్సెస్ అతి తక్కువ ధరకే వీలు కలుగుతోంది.

దసరా దీపావళి పండుగ సీజన్ షాపింగ్ పరంగా సంవత్సరంలో అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా పరిగణిస్తారు.కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు కంపెనీలు వివిధ రకాల ఆఫర్లను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు, No Cost EMI, Pay Later వంటి సౌకర్యాలను అందించడం సర్వసాధారణంగా మారింది.



ఆన్‌లైన్‌లో షాపింగ్ చేసే చాలా మంది కస్టమర్‌లకు సింపుల్ రేజర్‌పే వంటి చెల్లింపు కంపెనీల గురించి తెలుసు. ఈ ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు తమ కొనుగోళ్లకు కస్టమర్‌లకు వెంటనే చెల్లించి, ఆ మొత్తాన్ని కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో తిరిగి చెల్లించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. బై నౌ పే లేటర్ (Buy now, Pay Later) వంటి సదుపాయం ఇదే విధంగా పనిచేస్తుంది. కానీ, ఈ సదుపాయం అప్పుల ఊబి అని చాలా మంది మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.



నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు?

పండుగల సమయంలో ప్రజలు భారీగా షాపింగ్ చేస్తారని, ఈ సెంటిమెంట్‌ను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ఈ ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు No Cost EMI, Pay Laterవంటి సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొనుగోలు సమయంలో, ఈ కంపెనీలు కస్టమర్‌కు బదులుగా చెల్లిస్తాయి, అయితే ఆ మొత్తాన్నివాయిదాల మొత్తంలో తిరిగి చెల్లించడానికి కొద్ది నెలల సమయం ఉంటుంది. సహజంగానే, చాలా మంది కస్టమర్లు సకాలంలో మొత్తాన్ని చెల్లించలేరు. అప్పుడు వడ్డీ భారం పెరుగుతుంది.

No Cost EMI, Pay Later అంటే భారీ వడ్డీతో కూడిన వ్యక్తిగత రుణం

సింపుల్ రోజర్‌పే వంటి ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు తమ కస్టమర్‌లకు 10 వేల వరకు క్రెడిట్ ఇస్తాయి ఈ కొనుగోలు కోసం వారి స్వంతంగా చెల్లిస్తాయి. ఫిక్స్‌డ్ బిల్లు సైకిల్‌లో ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించకపోతే, వారు మొత్తం బకాయి మొత్తంలో 30 శాతం వరకు జరిమానా కూడా విధిస్తారు. ఇది కాకుండా, ఆలస్యంగా తిరిగి చెల్లించినందుకు వ్యక్తిగత రుణం వలె వార్షికంగా 15 నుండి 30 శాతం వడ్డీని కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

నో కాస్ట్ EMI...ఓ బూటకం

E-కామర్స్ కంపెనీలు తమ కస్టమర్‌లకు నో కాస్ట్ EMIని అందిస్తాయి, ఇక్కడ కస్టమర్ ఎటువంటి వడ్డీ లేకుండా రుణం పొందుతున్నట్లు భావిస్తాడు. కానీ, ఎలాంటి క్రెడిట్ అయినా ఉచితం కాదని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. నో కాస్ట్ EMIతో ఉత్పత్తుల ధరలో వడ్డీ డబ్బు కూడా వసూలు చేయబడుతుంది. వస్తువులను విక్రయించే కంపెనీ ఇప్పటికే 15 నుండి 20 శాతం వరకు వడ్డీని సంబంధిత బ్యాంకుకు లేదా రుణం ఇచ్చే కంపెనీకి చెల్లిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, కంపెనీలు మీకు నో కాస్ట్ EMI హామీని ఇవ్వడం ద్వారా మీకు భారీ వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి.