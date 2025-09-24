TV Prices: అమెజాన్లో రూ.15,000కే 40 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీలు, వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకోండి
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో స్మార్ట్ టీవీలపై (Tv prices) భారీ తగ్గింపు ధరలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 40 అంగుళాల టీవీలపై ఎక్కువ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఇవి అధునాతన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
టీవీ ధరలపై భారీ తగ్గింపులు
ప్రస్తుతం టీవీ ధరలపై భారీ తగ్గింపులు ఉన్నాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ లో టీవీలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. 40 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీలకు డిమాండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉంది. ఇంట్లో స్టైలిష్ లుక్, అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్న టీవీలు ఎన్నో ఉన్నాయి. మీరు రూ.15,000 లోపు 40 అంగుళాల టీవీ కొనాలనుకుంటే, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ లో కొనవచ్చు.
తోషిబా
తోషిబా 40 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ కేవలం రూ.14,990కి లభిస్తుంది. ఇది అమెజాన్లో 50% తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2 HDMI పోర్ట్లు, 20 వాట్ సౌండ్ అవుట్పుట్, స్క్రీన్ షేరింగ్ ఫీచర్, ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్, డిస్నీ+హాట్స్టార్, యూట్యూబ్ వంటి యాప్స్ ఉన్నాయి. EMI ఆప్షన్లో మూడు నెలలు రూ.4,997 చెల్లించవచ్చు.
VW కంపెనీ టీవీ
VW కంపెనీ 40 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ ప్రస్తుతం రూ.10,999కి లభిస్తుంది. ఇది అసలు ధరతో పోలిస్తే 48% తగ్గింపు. 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, IPE టెక్నాలజీ, ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ సపోర్ట్, HDMI, USB, Wi-Fi కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో వస్తుంది. కావాలనుకుంటే, 24 నెలల పాటు నెలకు రూ.539 EMIతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
వెస్టింగ్ హౌస్
వెస్టింగ్హౌస్ కంపెనీకి చెందిన 40 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ రూ.11,999కి లభిస్తుంది. ఇది 37 శాతం తగ్గింపుపై వస్తుంది. 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, బ్రైట్ డిస్ప్లే, సోనీ లివ్, ప్రైమ్, జీ5, యూట్యూబ్ యాప్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కావాలనుకుంటే 24 నెలల పాటు నెలకు రూ.588 EMIతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ ఈ కామర్స్ సైట్లో లభిస్తున్నాయి.