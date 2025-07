టీసీఎస్ సీఈవో కే కృతివాసన్ మ‌నీ కంట్రోల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. "ఇది సీఈవోగా నేను తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాల్లో ఒకటి. కొత్త టెక్నాలజీలు, ముఖ్యంగా ఏఐ, కొత్త ఆపరేటింగ్ మోడళ్ల వలన సంస్థల పని విధానాలు మారుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో అవసరమయ్యే నైపుణ్యాల కోసం మేము విశ్లేషణలు చేస్తున్నాం. కొన్ని రోల్స్‌కి తిరిగి పంపిణీ చేయడంతో ఫ‌లితం లేదు" అని తెలిపారు. అలాగే, పని చేసే విధానాలు మారుతున్నాయ‌నీ, మనం భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా, చురుగ్గా ఉండాలన్నారు.

ఈ తొలగింపులు సంస్థ‌లోని మధ్యస్థ, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం ఏఐ ప్రభావం వల్ల కాదు, పునఃపంపిణీ సాధ్యాసాధ్యతలపై ఆధారపడిందని స్పష్టం చేశారు.

July 27, 2025