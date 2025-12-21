- Home
Post office: ఉద్యోగవిరమణ తర్వాత క్రమంగా ఆదాయం రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ పోస్టాఫీస్ ఒక మంచి పథకాన్ని అందిస్తోంది. ఇంతకీ ఎంటా పథకం.? ఎలాంటి ప్రయోజనం పొందుచ్చు.? లాంటి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత భద్రమైన ఆదాయం
రిటైర్మెంట్ దశలో ప్రతి ఒక్కరికీ నెలకు వచ్చే స్థిర ఆదాయం చాలా ముఖ్యం. అప్పట్లో రిస్క్ తీసుకోవడం చాలామందికి ఇష్టం ఉండదు. పెట్టిన డబ్బు సురక్షితంగా ఉండాలి, ఖర్చులకు సరిపడే ఆదాయం రావాలి అనే ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అవసరానికి పోస్టాఫీస్ అందించే సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ మంచి పరిష్కారంగా చెప్పొచ్చు.
అసలేంటీ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్.?
ఈ స్కీమ్ 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన వారికోసం రూపొందించారు. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ పథకం కావడంతో పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు ప్రభావం చూపవు. రిస్క్ లేకుండా నిర్ధేశించిన ఆదాయం, నిరంతరం కావాలనుకునే వారికి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వడ్డీ రేటు, ఆదాయం వివరాలు
ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్పై సంవత్సరానికి 8.2 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నారు. ఈ వడ్డీ రేటు బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకసారి పెట్టుబడి పెడితే ఆ కాలం అంతా అదే వడ్డీ వర్తిస్తుంది.
రూ.15 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే లెక్క ఇలా ఉంటుంది:
సంవత్సరానికి వచ్చే వడ్డీ: సుమారు రూ.1,23,000
నెలకు వచ్చే ఆదాయం: దాదాపు రూ.10,250
ఈ మొత్తం రిటైర్మెంట్ తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు మంచి సహాయంగా ఉంటుంది.
వడ్డీ చెల్లింపు విధానం, కాలపరిమితి
ఈ స్కీమ్లో వడ్డీ ప్రతి నెల ఇవ్వరు. మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ జమ అవుతుంది. ఏప్రిల్, జూలై, అక్టోబర్, జనవరి నెలల్లో నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వస్తుంది. ఖాతా కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు. అవసరమైతే గడువు ముగిసిన తర్వాత పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
పన్ను లాభాలు, ఇతర ముఖ్య విషయాలు
ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెడితే ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద రూ.1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఖాతా ముందుగా క్లోజ్ చేస్తే కొంత జరిమానా ఉండొచ్చు. కనీస పెట్టుబడి రూ.1,000 నుంచి ప్రారంభించవచ్చు. మొత్తం మీద రిస్క్ లేకుండా స్థిర ఆదాయం కోరుకునే సీనియర్ సిటిజన్లకు పోస్టాఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ నమ్మకమైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.