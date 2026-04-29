Indian Railways: ఒక్క టికెట్తో 56 రోజుల పాటు దేశం మొత్తం చుట్టేయండి.. ఈ బంపర్ ఆఫర్ మీకు తెలుసా.?
Indian Railways: భారతీయ రైల్వే అందిస్తున్న సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ ద్వారా ఒక్క టికెట్తోనే 56 రోజుల పాటు దేశం మొత్తం చుట్టి రావచ్చు. గరిష్ఠంగా 8 స్టేషన్లలో దిగి ఎక్కే వెసులుబాటు ఉన్న ఈ టికెట్, సాధారణ టికెట్ల కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ ప్రాముఖ్యత:
ఇండియన్ రైల్వే అందిస్తున్న సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ పర్యాటకులకు ఎంతో లాభదాయకం. వెళ్ళడానికి, రావడానికి విడివిడిగా టికెట్లు కొనే పని లేకుండా, ఒక్క టికెట్తోనే సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ టికెట్ ద్వారా మీరు ప్రయాణం ప్రారంభించిన చోటుకే తిరిగి వచ్చేలా మీ జర్నీని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
56 రోజుల వ్యాలిడిటీ:
ఈ టికెట్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని వ్యాలిడిటీ. ఒక్కసారి టికెట్ తీసుకుంటే 56 రోజుల పాటు మీరు రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయాణంలో ఎటువంటి ఒత్తిడి ఉండదు. ఒక ఊరిలో మీకు నచ్చినన్ని రోజులు ఉండి, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మరో ఊరికి బయలుదేరవచ్చు. పర్యాటక రంగంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి, ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఈ 56 రోజుల సమయం దేశాన్ని క్షుణ్ణంగా అన్వేషించడానికి సరిపోతుంది.
8 బ్రేక్ స్టేషన్ల వెసులుబాటు:
సర్క్యులర్ జర్నీలో మీరు మొత్తం 8 స్టేషన్ల వద్ద దిగి ఎక్కే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీ ప్రయాణ మార్గంలో ఉన్న 8 ముఖ్యమైన నగరాలను లేదా పర్యాటక ప్రాంతాలను మీరు సందర్శించవచ్చు. ఒక్కో స్టేషన్లో దిగి అక్కడి స్థానిక విశేషాలను చూసి, మళ్ళీ అదే టికెట్తో మీ తదుపరి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు ముందుగానే ఏ ఏ స్టేషన్లలో దిగాలనుకుంటున్నారో రైల్వే అధికారులకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది.
బుకింగ్ విధానం:
ఈ స్పెషల్ టికెట్ ఆన్లైన్లో దొరకదు, దీని కోసం మీరు రైల్వే డివిజనల్ కమర్షియల్ మేనేజర్ను నేరుగా సంప్రదించాలి. మీ జర్నీ రూట్ మ్యాప్ను వారికి ఇస్తే, వారు దూరాన్ని లెక్కించి ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు. దానిని తీసుకుని రైల్వే స్టేషన్ బుకింగ్ కౌంటర్ వద్ద మీరు టికెట్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ కొంచెం సమయం తీసుకున్నా, దీనివల్ల కలిగే ఆర్థిక ప్రయోజనం, సౌలభ్యం చాలా ఎక్కువ.
సీనియర్ సిటిజన్లకు రాయితీలు:
వృద్ధులకు ఈ సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. 1000 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే సీనియర్ సిటిజన్లకు టికెట్ ధరపై భారీ సబ్సిడీ లభిస్తుంది. పురుషులకు 40 శాతం, మహిళలకు ఏకంగా 50 శాతం రాయితీ ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో పుణ్యక్షేత్రాలను చుట్టి రావాలనుకునే పెద్దలకి భారతీయ రైల్వే అందిస్తున్న అద్భుతమైన కానుక ఇది.