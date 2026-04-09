Business Idea: సొంతూరిలోనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు.. మందుల షాప్తో మంచి బేరాలు.. ఎలాగంటే
Business Idea: గ్రామాల్లో మెడికల్ స్టోర్ ప్రారంభించాలనుకునే వారి కోసం మెడ్ ప్లస్ సరికొత్త ఫ్రాంచైజీ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని కోసం డి.ఫార్మసీ లేదా బి.ఫార్మసీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
గ్రామాల్లో మెడ్ ప్లస్ ఫ్రాంచైజీ
భారతదేశంలో రెండో అతిపెద్ద ఫార్మసీ చైన్ అయిన మెడ్ ప్లస్, తన నెట్వర్క్ను గ్రామాలకు కూడా విస్తరిస్తోంది. గతంలో మెడ్ ప్లస్ ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవాలంటే ఫార్మసీ చదివి ఉండటం, రెండేళ్ల అనుభవం వంటి కఠిన నిబంధనలు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు, సామాన్యులు కూడా వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగేలా కొత్త నిబంధనలను రూపొందించింది.
పెట్టుబడి, వసతులు:
కొత్త మోడల్ ప్రకారం, ఫ్రాంచైజీ పొందడానికి సుమారు 8.5 లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి అవసరం. ఇందులో 50,000 రూపాయలు ఫ్రాంచైజీ ఫీజు కాగా, మిగిలిన 8 లక్షల రూపాయలు మెడిసిన్ స్టాక్ కోసం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
8 లక్షల పెట్టుబడి
విశేషమేమిటంటే, మీరు పెట్టే 8 లక్షల పెట్టుబడిలోనే కంపెనీ మీకు షాపు ఇంటీరియర్, కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్, బ్రాండింగ్ బోర్డులను ఉచితంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ స్టోర్ ప్రారంభించడానికి 150 నుండి 300 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉంటే సరిపోతుంది.
అర్హతలు, శిక్షణ:
ఈ కొత్త ఆపర్చునిటీకి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీరు ఫార్మసిస్ట్ కాకపోయినా, ఒక ఫార్మసిస్ట్ను నియమించుకుని స్టోర్ నడపవచ్చు. వ్యాపారం పట్ల అవగాహన లేని వారికి హైదరాబాద్లో ఒక నెల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. స్టోర్ మెయిన్ రోడ్డుకు దగ్గరగా ఉండి, సుమారు 4 నుండి 5 వేల జనాభా ఉన్న గ్రామాల్లో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది.
లాభాలు:
మెడికల్ బిజినెస్ అనేది ఏడాది పొడవునా సాగే ఎవర్ గ్రీన్ బిజినెస్. మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్ వాల్యూ వల్ల కస్టమర్లు సులభంగా ఆకర్షితులవుతారు. సాధారణ మందులపై 15-20 శాతం మార్జిన్ ఉంటే, మెడ్ ప్లస్ సొంత లేబుల్, జెనరిక్ మందులపై 50 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తూనే మంచి లాభాలు గడించవచ్చు. కేవలం మందులే కాకుండా ఎఫ్.ఎమ్.సి.జి ఉత్పత్తులు, ఆప్టికల్స్ కూడా విక్రయించవచ్చు. సొంత ఊరిలోనే గౌరవప్రదమైన వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.