UPIకి క్రెడిట్ కార్డును ఎలా లింక్ చేయాలో తెలుసా.? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మీకోసం
UPI: యూపీఐ పేమెంట్స్ అంటే సేవింగ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవుతాయని మనకు తెలిసిందే. అయితే క్రెడిట్ కార్డుతో కూడా యూపీఐ పేమెంట్స్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. మరి మీ క్రెడిట్ కార్డును, యూపీఐకి ఎలా లింక్ చేసుకోవాలో తెలుసా.?
యూపీఐ లావాదేవీలు పెరగాలనే ఉద్దేశంతో
దేశంలో యూపీఐ లావాదేవీలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరూ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే యూపీఐ సేవలు మరింత చేరువ కావాలనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ కార్డుతో యూపీఐ పేమెంట్స్ చేసే అవకాశం కల్పించింది. ఇందుకోసం మీ క్రెడిట్ కార్డును యూపీఐకి లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే కేవలం కొన్ని రకాల ప్రత్యేక కార్డులను మాత్రమే లింక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
UPIకి క్రెడిట్ కార్డ్ను ఎలా లింక్ చేయాలి?
* మీరు మొదటిసారి UPI ఉపయోగిస్తుంటే, ముందుగా ఏదైనా యూపీఐ పేమెంట్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
* అనంతరం యాప్ ఓపెన్ చేసి ‘Add Payment Method’ ఆప్షన్ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
* తరువాత Credit Card ఎంపికపై క్లిక్ చేసి మీ కార్డ్ నంబర్, CVV, Expiry Date వంటి వివరాలు నమోదు చేయండి.
* వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ నంబరుకు OTP వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి లింకింగ్ను పూర్తిచేయండి.
* ఇప్పుడు మీ క్రెడిట్ కార్డ్కు ఒక UPI ID క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది అక్షరాలు, అంకెల మిశ్రమంగా ఉండే ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య. దీని ద్వారానే మీరు చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
UPI యాప్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి?
* మీరు చెల్లించాలనుకుంటున్న చోట QR కోడ్ స్కాన్ చేయండి లేదా “Pay Phone Number” లేదా “Pay Contacts” ఎంపికను ఎంచుకోండి.
* చెల్లించాల్సిన మొత్తం నమోదు చేసి, చెల్లింపు విధానంగా క్రెడిట్ కార్డ్ను ఎంచుకోండి.
* చివరగా PIN నమోదు చేసి కన్ఫర్మ్ చేయండి. లావాదేవీ తక్షణమే పూర్తవుతుంది.
* ప్రస్తుతం NPCI RuPay క్రెడిట్ కార్డులను మాత్రమే UPIతో లింక్ చేసే అనుమతిని ఇస్తోంది. Visa, Mastercard నెట్వర్క్ కార్డులు ఇంకా అందుబాటులో లేవు.
UPIకి RuPay క్రెడిట్ కార్డులు లింక్ చేసే బ్యాంకులు
NPCI ప్రకారం, 22 బ్యాంకులు RuPay క్రెడిట్ కార్డులను UPIతో లింక్ చేయడానికి అనుమతిచ్చాయి. వీటిలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సీ, కెనెరా, యాక్సిస్, కోటక్ మహీంద్రా, యస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ, ఎస్బీఐ కార్డ్స్, ఇండస్ఇండ్, ఫెడరల్, ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్, సిటీ యూనియన్, బాజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి బ్యాంకులు ఉన్నాయి.
దీంతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటంటే.?
* డబ్బు వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది.
* అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు.
* ప్రతి సారి కార్డ్ వివరాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
* టచ్లెస్ (Contactless) పేమెంట్ చేయవచ్చు.
* సురక్షితమైన డిజిటల్ లావాదేవీలకు అనువైన మార్గం.
* సేవింగ్ అకౌంట్లో డబ్బులు లేకున్నా పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
* మీ క్రెడిట్ లిమిట్కి మించి ఖర్చు చేయకండి.
* NPCI గుర్తించిన అధికారిక యాప్లను మాత్రమే ఉపయోగించండి.
* స్ట్రాంగ్ PIN సెట్ చేసుకోవడం వల్ల మోసాలను నివారించవచ్చు.