మీ క్రెడిట్ స్కోరు పెంచుకునే సీక్రెట్ ట్రిక్స్ అండ్ సింపుల్ ఎఫెక్టివ్ టిప్స్
Credit Score Improve Tips: క్రెడిట్ స్కోరు త్వరగా పెంచుకోవాలంటే మీరు కొన్ని వ్యూహాత్మక సూచనలు అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకునే సీక్రెట్ ట్రిక్స్, సింపుల్ ఎఫెక్టివ్ టిప్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆర్థిక విషయాల్లో సిబిల్ స్కోర్ చాలా ముఖ్యం
Boost Your CIBIL Score with Simple Tips: మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక నిబద్ధతకు అద్దం పడుతుంది. అది లోన్ల అప్రూవల్, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, మరిన్ని ఆర్థిక అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుంది. అయితే, క్రెడిట్ స్కోరు ఒక రాత్రిలోనే మెరుగవ్వదు. కొన్ని నెలల్లోనే మంచి ఫలితాలు రావాలంటే వ్యూహాత్మకంగా ప్రవర్తించాల్సి ఉంటుంది. మీ సిబిల్ స్కోరు వేగంగా మెరుగయ్యేలా చేసే ముఖ్యమైన చిట్కాలు గమనిస్తే..
సమయానికి బిల్లులు చెల్లించండి
క్రెడిట్ స్కోర్ విషయంలో పేమెంట్ హిస్టరీ అనేది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశం. ఇది FICO స్కోరులో సుమారు 35% భాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఆలస్యం అయిన లేదా మిస్సయిన చెల్లింపులు క్రెడిట్ స్కోరుపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తాయి.కాబట్టి మీరు క్యాలెండర్ రిమైండర్లు పెట్టుకోండి లేదా ఆటోపే సెటప్ చేసుకోండి. కనీస చెల్లింపైనా సమయానికి జరిగితే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పై ప్రభావం పడకుండా మెరుగవుతుంది.
క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ తగ్గించండి
క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ అంటే మీకు అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం క్రెడిట్ లో మీరు ఉపయోగిస్తున్న క్రెడిట్ ఎంత అనే విషయాలు చెబుతుంది. ఉదాహరణకు రూ. 10,000 క్రెడిట్ లిమిట్కి రూ.3,000 వాడితే, యుటిలైజేషన్ 30 శాతంగా ఉంటుంది.
దీని గురించి నిపుణులు చెబుతున్న విషయాలు గమనిస్తే.. యుటిలైజేషన్ 30% కన్నా తక్కువగా ఉండేలా చేసుకోవాలి. ఇది 10% కంటే తక్కువగా ఉంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ విషయంలో మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. కాబట్టి..
- క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ తగ్గించండి
- క్రెడిట్ లిమిట్ పెంచే విషయాన్ని బ్యాంక్ని అడగండి. క్రెడిట్ పెరిగింది కదా అని మళ్లీ మీరు మీ ఖర్చులు మాత్రం పెంచుకోవద్దు.
- క్రెడిట్ రిపోర్టును తప్పులను ఎప్పటికప్పుడు సరిచేసుకోండి
- తప్పులు కూడా మీ స్కోరును తగ్గించవచ్చు.
- అకౌంట్లు లేదా తప్పుగా నమోదు చేసిన ఆలస్యం చెల్లింపుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- AnnualCreditReport.com వెబ్సైట్ ద్వారా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉచితంగా మీ రిపోర్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- దానిని పరిశీలించి తప్పులుంటే తక్షణమే రిపోర్ట్ చేయండి. క్రెడిట్ బ్యూరోలు దాన్ని పరిశీలించి, నిజం కాకపోతే తొలగిస్తాయి.
కొత్త క్రెడిట్ అప్లికేషన్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి
ప్రతి సారి మీరు క్రెడిట్ కోసం అప్లై చేస్తే, హార్డ్ ఇన్క్వైరీ జరుగుతుంది. ఇది తాత్కాలికంగా క్రెడిట్ స్కోరును తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి..
- ఒకేసారి ఎక్కువ కొత్త అకౌంట్ల కోసం అప్లై చేయవద్దు
- పాత, బాగా నిర్వహించిన అకౌంట్లను క్లోస్ చేయకండి.
- ఇవి మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ పోకడలను చూపిస్తాయి.
- ఇతర క్రెడిట్-బిల్డింగ్ ఎంపికలు పరిశీలించండి
ఆథరైజ్డ్ యూజర్ అవ్వండి
మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా మిత్రులు బాగా నిర్వహించిన క్రెడిట్ కార్డ్లో మీరు ఆథరైజ్డ్ యూజర్గా చేరితే, వారి పాజిటివ్ పేమెంట్ హిస్టరీ మీ రిపోర్ట్పై కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీ స్కోరుపై మంచి ప్రభావం చూపిస్తుంది.
- ఈ-సేవలు, యుటిలిటీ బిల్లులు, సెల్ఫోన్ బిల్లులు, స్ట్రీమింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ల పై చేసిన చెల్లింపులను కూడా క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో చేర్చడంతో మీ స్కోరు పెరుగుతుంది.
- ఆలస్యం లేకుండా చెల్లింపుల పద్ధతులు మార్చుకోండి
- ఒక్కసారి ఆలస్యంగా చెల్లింపులు జరిగితే అది క్రెడిట్ స్కోరుపై నెలలపాటు ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
- కాబట్టి ఆచరణాత్మక టూల్స్ ఉపయోగించండి. అంటే రిమైండర్స్ లేదా ఆటోపే లాంటి ఫీచర్లను వినియోగించండి. అలాగే, మీ చెల్లింపులపై నియంత్రణ కోసం బడ్జెట్ ప్రణాళికలను పాటించండి.
రాపిడ్ రీస్కోర్ను ఉపయోగించండి
మీరు త్వరలో లోన్ కోసం అప్లై చేయాలనుకుంటే, రాపిడ్ రీస్కోర్ ఎంపిక బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
- రాపిడ్ రీస్కోర్ ద్వారా, అప్పుడే చెల్లించిన బ్యాలెన్స్లు లేదా రిపోర్ట్లో చేసిన మార్పులు త్వరగా (కొన్ని రోజుల్లోనే) ప్రతిబింబించవచ్చు.
- ఇది సాధారణంగా 30–45 రోజులు పడే విషయాన్ని త్వరగా చేస్తుంది.
క్రెడిట్ (సిబిల్) స్కోరు త్వరగా పెంచుకోవడానికి మీరు చేయాల్సినవి:
- క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ తగ్గించండి
- రిపోర్ట్ లోని నెగెటివ్ తప్పుల్ని తొలగించండి
- సమయానికి చెల్లింపులను పూర్తి చేయండి
ఈ సూచనలు పాటిస్తూ ఆచరణాత్మక ఆర్థిక నైపుణ్యాలు అలవర్చుకుంటే, మీ క్రెడిట్ స్కోరు త్వరగా మెరుగవుతుంది. అంతే కాదు, భవిష్యత్తులో లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డులు పొందడంలో పాజిటివ్ ఫలితాలు ఉంటాయి.