Image Credit : our own

మీ మొబైల్ నంబర్ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ అయి ఉంటుంది. అదే ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేయబడిన అన్ని నంబర్ల జాబితాను TAFCOP వెబ్‌సైట్ ద్వారా చూడవచ్చు. ఈ జాబితాలో మీరు ఉపయోగించని నంబర్ ఉంటే లేదా మీరు ఉపయోగించని నంబర్లు కనిపిస్తే మీరు వాటిని నివేదించి (Report) బ్లాక్ చేయవచ్చు. "This is not my number" లేదా "Not Required" అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుని Submit చేయండి. నివేదిక సమర్పించిన మీకు రిఫరెన్స్ నంబర్‌ను పొందుతారు. ఆ నెంబర్ ను భవిష్యత్తులో ట్రాక్ చేసేందుకు సేవ్ చేసుకోండి.