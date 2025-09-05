Personal Loan: సెప్టెంబరులో తక్కువ వడ్డీకి పర్సనల్ లోన్ ఇచ్చే బ్యాంకులు ఇవిగో
సెప్టెంబర్లో పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? వడ్డీ రేటుతో పాటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, లోన్ వ్యవధి, ఆఫర్లను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి . ఈ కథనంలో కొన్ని బ్యాంకుల తాజా వడ్డీ రేట్లు తెలుసుకోండి. వీటివల్ల మీకు ఏ బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవాలో తెలుస్తుంది.
కెనరా బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: సంవత్సరానికి 9.95%-15.40%
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 0.25% వరకు (గరిష్టంగా 2,500 రూపాయలు)
ముఖ్యాంశాలు: కెనరా బ్యాంక్ వడ్డీ రేటు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారికి చాలా ప్రయోజనకరం.
HDFC బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: 9.99% దగ్గరగా
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 6,500 రూపాయల వరకు
ముఖ్యాంశాలు: HDFC బ్యాంక్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కాస్త ఎక్కువ, కానీ ప్రాసెసింగ్, సర్వీస్ వేగంగా ఉంటుంది.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: సంవత్సరానికి 9.99%- 22.00%
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 2% వరకు
ముఖ్యాంశాలు: మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువైతే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ EMI ఎక్కువగా ఉంటుంది.
SBI పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: సంవత్సరానికి 10.10%-15.10%
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 1.5% వరకు (కనీసం 1,000 రూపాయలు, గరిష్టంగా 15,000 రూపాయలు)
ముఖ్యాంశాలు: SBI వడ్డీ రేటు మధ్యస్థం. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ బ్యాంక్ కాబట్టి నమ్మకం ఎక్కువ.
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: సంవత్సరానికి 10.50%-17.05%
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 1% వరకు
ముఖ్యాంశాలు: ప్రాసెసింగ్ ఫీజు తక్కువ. తక్కువ ఖర్చుతో లోన్ కావాలంటే PNB మంచి ఆప్షన్.
ICICI బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: 10.60% కంటే ఎక్కువ
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 2% వరకు
ముఖ్యాంశాలు: ICICI బ్యాంక్ వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు మంచి ఆప్షన్గా చేస్తుంది.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ పర్సనల్ లోన్
వడ్డీ రేటు: 10.99% కంటే ఎక్కువ
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: 5% వరకు
ముఖ్యాంశాలు: వడ్డీ రేటు కాస్త ఎక్కువ, కానీ ప్రత్యేక ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్ ప్లాన్స్ లభిస్తాయి.
నిరాకరణ: ఈ ఆర్టికల్ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులోని సమాచారం బ్యాంకింగ్ సంస్థలు, వాటి పర్సనల్ లోన్ రేట్ల ఆధారంగా ఉంది. ఇది సమయం, ప్రదేశం, బ్యాంక్ విధానాలను బట్టి మారవచ్చు. లోన్ తీసుకునే ముందు సంబంధిత బ్యాంక్ వెబ్సైట్ లేదా కస్టమర్ కేర్ నుంచి సమాచారం తీసుకోండి.