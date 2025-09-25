- Home
వాట్సాప్ నుంచి ఆధార్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసేందుకు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి
Aadhar card: వాట్సాప్ నుంచి ఆధార్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసేందుకు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి
ఆధార్ కార్డు (Aadhar card) కోసం పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు.. వాట్సాప్ ద్వారానే సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్సాప్ నుంచి ఆధార్ కార్డు పొందేందుకు ఏం చేయాలో తెలుసుకోండి. ఇది మీకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
వాట్సాప్ లో ఆధార్ డౌన్లోడ్
ఇప్పుడు మీరు మీ ఆధార్ కార్డును నేరుగా వాట్సాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపు పత్రం. దీన్ని సులభతరం చేయడానికి, ప్రభుత్వం వాట్సాప్లో MyGov హెల్ప్డెస్క్ బాట్ను ప్రారంభించింది.
డిజి లాకర్
మీ ఆధార్ ఎప్పుడైనా డిజి లాకర్కు లింక్ అయి ఉండాలి. రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ యాక్టివ్గా ఉండాలి. +91-9013151515 నంబర్ను సేవ్ చేసి, వాట్సాప్లో 'Hi' అని పంపండి. డిజిలాకర్ సేవలను ఎంచుకుని, 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్తో OTP ద్వారా ధృవీకరించండి.
తక్షణమే ఆధార్ పొందవచ్చు
OTP ధృవీకరణ తర్వాత, జాబితా నుండి ఆధార్ పత్రాన్ని ఎంచుకోండి. ఆధార్ PDF రూపంలో నేరుగా వాట్సాప్లో వస్తుంది. ఒకేసారి ఒక పత్రాన్ని మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేయగలరు. ఆధార్ డిజిలాకర్కు లింక్ కాకపోతే, ముందుగా లింక్ చేయాలి.
ఓటీపీ లేకుండా
OTP లేకుండా ఆధార్ పొందడానికి, UIDAI వెబ్సైట్ను ఉపయోగించవచ్చు. పేరు, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలను నమోదు చేసి మీ ఆధార్ రికార్డులను ధృవీకరించుకోవచ్చు. తర్వాత ఆధార్ నంబర్, అభ్యర్థన నంబర్, పుట్టిన తేదీని అందించి TOTP ద్వారా ఇ-ఆధార్ PDF పొందవచ్చు.
ఇది అద్భుతమైన మార్గం
దీన్ని మొబైల్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చట్టపరమైన గుర్తింపుగా ఆమోదం పొందింది. ఈ కొత్త వాట్సాప్ సదుపాయం, అవసరమైన పత్రాలను సులభంగా, సురక్షితంగా పొందడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ఆధార్ను వేగంగా పొందే కొత్త మార్గం.