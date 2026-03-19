Divorce: భార్య భరణంగా ఎంత అడిగినా భర్త ఇవ్వాలా.? ఇది తెలిస్తే భర్త మహాశేయులు హ్యాపీగా ఉంటారు
Divorce: విడాకుల సమయంలో భార్య అడిగినంత భరణం భర్త ఇవ్వాలా? అసలు కోర్టు భరణాన్ని ఏ ప్రాతిపదికన నిర్ణయిస్తుంది? భర్త ఆస్తిలో భార్యకు సగం వస్తుందా? ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూసేద్దాం. ఓ సారి లుక్కేయండి.
భార్య ఎంత అడిగితే అంత ఇవ్వాలా?
విడాకుల ప్రక్రియలో 'భరణం'(Maintenance) అనేది అత్యంత చర్చనీయాంశమైన విషయం. భార్య కోట్లు అడిగితే భర్త ఇచ్చేయాలా? భర్త ఆస్తిలో సగం భార్యకు చెందుతుందా? అనే అంశాలపై చట్టపరమైన వాస్తవాలను చూసేద్దాం.
కోర్టులు భరణాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తాయి?
భార్య ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చేయడానికి భరణం అనేది 'బ్లాంక్ చెక్' కాదు. భరణం మొత్తాన్ని నిర్ణయించే ముందు కోర్టులు అనేక అంశాలను (Parameters) పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. అసలు దంపతులు ఎందుకు విడిపోతున్నారు? అందులో భర్త తప్పు ఉందా లేదా అనేది ప్రధానంగా చూస్తారు.
భార్య సామర్థ్యం, బాధ్యతలు..
భార్య చదువుకున్నదా? ఆమెకు స్వయంగా సంపాదించుకునే శక్తి ఉందా? లేదా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తారు. భార్యకు పిల్లలు ఉన్నారా? వారి రక్షణ, పోషణ బాధ్యత ఎవరిపై ఉంది? అనేవి కూడా కీలకం. భర్త ఆదాయం, ఆస్తుల స్థితిని కూడా కోర్టు అంచనా వేస్తుంది.
ముఖ్యమైన వాస్తవాలు
భర్త ఎంతటి కోటీశ్వరుడైనా, విడాకుల సమయంలో ఆయన ఆస్తిలో సగం భార్యకు ఇవ్వాలనే రూల్ ఎక్కడా లేదు. భార్యలు నెలవారీ మెయింటెనెన్స్ కింద లక్షలు, లేదా కోట్లలో అడగడం అనేది ఆచరణలో వర్కౌట్ అయ్యే విషయం కాదు. దీనివల్ల సమయం వృధా తప్ప ఉపయోగం ఉండదు. భార్యలు భారీగా భరణం అడిగినప్పుడు భర్తలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. చట్టం అన్ని కోణాలను విశ్లేషించిన తర్వాతే న్యాయమైన మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.
కేవలం అవసరాలను..
విడాకుల సమయంలో భరణం అనేది కేవలం అవసరాలను, బాధ్యతలను బట్టి నిర్ణయిస్తారు తప్ప, డిమాండ్లను బట్టి కాదు. చట్టంపై అవగాహన కలిగి ఉండటం వల్ల అనవసరమైన భయాందోళనలను నివారించవచ్చు.