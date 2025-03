Credit Card Offers: బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డుల నుండి డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తాయి?

Read Full Gallery

Credit Card Offers: ఇండియాలో క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం పెరుగుతోంది. బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా ఎలా సంపాదిస్తాయి, యూజర్లు ఎలా ఆకర్షితులవుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Credit Card Offers: ఇండియాలో క్రెడిట్ కార్డుల ట్రెండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. క్రెడిట్ కార్డులు అందించే ప్రయోజనాలతో చాలా మంది వాటిపట్ల ఆకర్షితులవుతున్నారు. మనీ లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డుతో మీరు మార్కెట్లో ఏదైనా వస్తువును కొనుగోలు చేయవచ్చు. తిరిగి చెల్లించడానికి మీకు 45 రోజుల టైమ్ ఉంటుంది. సమయానికి చెల్లించడం వల్ల మీకు క్యాష్‌బ్యా, రివార్డులు కూడా లభిస్తాయి. అయితే, క్రికెట్ కార్డులు మీకు ఇలా ఇవ్వడం వల్ల బ్యాంకులకు ఎలా లాభం కలుగుతుంది. రిజర్వు బ్యాంకు డేటా ప్రకారం 2025 ప్రారంభంలో దేశంలో 11 కోట్లకు పైగా క్రెడిట్ కార్డులు జారీ అయ్యాయి. ఇది బ్యాంకులకు లాభదాయక ధోరణిని చూపుతుంది. ఇది వడ్డీ రేట్, రుసుముల ద్వారా లాభం పొందుతుంది. క్రెడిట్ కార్డులు బ్యాంకులకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరు. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇది కస్టమర్ల సంఖ్యను పెంచడానికి, వినియోగదారుల వ్యయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కూడా ఒక మార్గం.

బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులతో ఎలా డబ్బును పొందుతాయి? బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డుల నుండి అనేక విధాలుగా డబ్బు సంపాదిస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీరు మీ బిల్లును సకాలంలో చెల్లించకపోతే బ్యాంకులు మీ నుంచి అధిక వడ్డీ రేటును వసూలు చేస్తాయి. ఇది కాకుండా, వార్షిక రుసుములు, కార్డు పునఃజారీ రుసుములు, వ్యాపారులకు వసూలు చేసే లావాదేవీ రుసుములు బ్యాంకులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరులుగా ఉంటాయి. లావాదేవీ రుసుములు అంటే వ్యాపారులు ప్రతి లావాదేవీకి బ్యాంకుకు చెల్లించే మొత్తం. అందుకే భారతదేశంలోని బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులను ఎక్కువగా అందిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది (2025) జనవరిలో భారతదేశంలో క్రెడిట్ కార్డ్ ఖర్చు 10.8 శాతం పెరిగి రూ. 1.84 ట్రిలియన్లకు (రూ. 1,84,000 కోట్లు) చేరుకుంది. అయితే, ఇది గత నెల కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది.

క్రెడిట్ కార్డ్ బెనిఫిట్స్

క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగ‌దారుల‌ను ఎలా ఆకర్షిస్తాయి? క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగదారులకు రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్‌లు, క్యాష్‌బ్యాక్, ప్రయాణాల‌పై డిస్కౌంట్లు, క్రెడిట్ స్కోర్‌లను మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అలాగే, చాలా మంది ప్ర‌స్తుతం త‌మ క్రెడిట్ స్కోర్ ను పెంచుకోవ‌డానికి క్రెడిట్ కార్డుల‌ను ఉప‌యోగిస్తున్నార‌ని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఎందుకంటే, ఇది భవిష్యత్తులో రుణాలు తీసుకోవడానికి చాలా అవసరం. మీరు మీ బిల్లులను నిరంతరం సరిగ్గా చెల్లిస్తే, అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ను మెరుగుపరుస్తుంది. క్యాష్‌బ్యాక్, రివార్డ్ పాయింట్లు వంటి కార్యక్రమాలు కస్టమర్‌లను పదే పదే ఖర్చు చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి. అయితే, క్రెడిట్ కార్డు దుర్వినియోగం పెరుగుతున్న సంఘటనల కారణంగా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వివిధ బ్యాంకులు తమ నిబంధనలను కఠినతరం చేశాయి.

క్రెడిట్ కార్డ్ నియంత్రణ చ‌ర్య‌లు: క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పెరిగేకొద్దీ, బ్యాంకులు మోసం, పర్యవేక్షణ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. క్రెడిట్ కార్డులు వంటి అన్‌సెక్యూర్డ్ రుణాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. దీని కారణంగా, బ్యాంకులు వినియోగదారుల రుణాలను తగ్గించి, డిపాజిట్ వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టవలసి వస్తుంది. భారతీయ క్రెడిట్ కార్డ్ మార్కెట్ విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, బ్యాంకులు రిస్క్ లేకుండా అభివృద్ధి చెందడానికి తమ వ్యూహాలను బలోపేతం చేసుకోవాలి. 2025 లో ఫీజులు, రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్‌లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, కస్టమర్‌లు తమ ఖర్చులను తెలివిగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

క్రెడిట్ కార్డ్ టిప్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్లు బ్యాంకుల వ్యాపార నమూనాను అర్థం చేసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. డిజిటల్ డబ్బు చెల్లింపులు, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీల అభివృద్ధి కూడా పరిశ్రమను మార్చివేస్తున్నాయి. HDFC బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బజాజ్ ఫైనాన్స్, ICICI మొదలైన ప్రధాన బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డ్ పోర్ట్‌ఫోలియో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్ర‌జ‌ల నుంచి మంచి స్పంద‌న ఉంటోంది. డిజిటల్ చెల్లింపులు, ఆర్థిక సాంకేతికతల పెరుగుదల కూడా ఈ రంగంలో విప్ల‌వాత్మ‌క మార్పులు తీసుకువ‌స్తోంది. కస్టమర్ అనుభవాన్ని, భద్రతను మెరుగుపరచడానికి బ్యాంకులు సాంకేతికతలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి, దీని వలన క్రెడిట్ కార్డులు ఎక్కువ మందికి ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి. బ్యాంక్-ఫిన్‌టెక్ భాగస్వామ్యాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి, వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన సేవలను అందిస్తున్నాయి. చివరగా, క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించే ముందు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం ముఖ్యం. ఇది రుణ ఉత్పత్తులను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

