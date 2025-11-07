LIC Policy: ఒక్కసారి పెట్టుబడితో జీవితాంతం లక్ష పెన్షన్ పొందే అద్భుతమైన స్కీమ్
LIC Policy: భారతీయ జీవిత బీమా కార్పొరేషన్ (LIC) అద్భుతమైన పాలసీని తీసుకొచ్చింది. అది జీవన్ శాంతి పాలసీ. ఇది సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్. ఇందులో ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే మీకు జీవితాంతం పెన్షన్ వస్తుంది. ఇది రిటైర్ అయ్యాక ఉపయోగపడుతుంది.
LIC జీవన్ శాంతి పాలసీ
ప్రతి ఒక్కరూ పదవీ విరమణ తరువాత జీవితం కోసం పెన్షన్ స్కీమ్ ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టుకోవాలి. ఇది వారికి ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది. భారతీయ జీవిత బీమా కార్పొరేషన్ (LIC) జీవన్ శాంతి పాలసీని తెచ్చిపెట్టింది. ఇది ఒక అద్భుతమైన పాలసీ. ఇది మీకు ఖచ్చితమైన రాబడిని రిటైర్మెంట్ తరువాత అందిస్తుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద బీమా కంపెనీ అయిన LIC మీకు భవిష్యత్ ఆర్థిక అవసరాలకు సురక్షితమైన ఎంపికలను అందిస్తోంది.
ఒక్కసారి పెట్టుబడి
'జీవన్ శాంతి' ఒక సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్. అంటే మీరు ఒక్కసారి మాత్రమే ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అయితే ఎక్కువ మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మీకు జీవితాంతం పెన్షన్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత మీరు ఎవరిపైనా ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు స్వేచ్ఛగా, గౌరవంగా జీవించవచ్చు.
ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి?
ఈ పథకం నుండి వచ్చే పెన్షన్ మీ పెట్టుబడి, మీరు ఎంచుకున్న ఆప్షన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 55 ఏళ్ల వ్యక్తి రూ.11 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి, ఐదేళ్ల 'డెఫర్డ్ యాన్యుటీ' ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే, అతనికి ఏటా రూ.1,01,880 (అంటే నెలకు సుమారు రూ.8,149) పెన్షన్ లభిస్తుంది.
సులభమైన పెట్టుబడి
ఈ LIC పథకానికి 30 నుంచి 79 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 'జీవన్ శాంతి'లో పెట్టుబడికి రెండు ప్రధాన ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
సింగిల్ లైఫ్ కోసం డెఫర్డ్ యాన్యుటీ: ఈ ఆప్షన్లో, నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత మీ కోసం పెన్షన్ వస్తుంది.
జాయింట్ లైఫ్ కోసం డెఫర్డ్ యాన్యుటీ: ఈ ఆప్షన్లో, జీవిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉమ్మడి పెన్షన్ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
రిస్క్ కవర్ ఉండదు
ఇది పూర్తిగా పెన్షన్ పథకం. కాబట్టి ఇందులో రిస్క్ కవర్ ఉండదు. కానీ, మీ వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇచ్చే అత్యంత ప్రయోజనకరమైన, సురక్షితమైన పథకం ఇది.