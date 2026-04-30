AC: ఏసీ కొనాలనుకుంటున్నారా? మోసపోకుండా సరైనది ఎంచుకోండి ఇలా..
AC: వేసవి కాలం వస్తుందంటే చాలు, భానుడి భగభగలకు తట్టుకోలేక అందరం ఏసీల గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెడతాం. అయితే, మార్కెట్లోకి వెళ్తే వందల మోడళ్లు, వేల రకాల ఫీచర్లు మనల్ని అయోమయానికి గురిచేస్తాయి.
గది పరిమాణాన్ని బట్టి టన్నును ఎంచుకోవడం
చాలా మంది ఏసీ కొనేటప్పుడు షాపులో ఏది బాగుంటే అది లేదా సేల్స్ పర్సన్ చెప్పింది కొనేస్తుంటారు. కానీ ఏసీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మీ గది సైజు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఉండే గది 100 నుండి 120 చదరపు అడుగుల లోపు ఉంటే 1 టన్ ఏసీ సరిపోతుంది. అదే మీ బెడ్ రూమ్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉండి 150 చదరపు అడుగుల వరకు ఉంటే తప్పనిసరిగా 1.5 టన్ తీసుకోవాలి. గదికి సరిపడా కెపాసిటీ లేని ఏసీని పెడితే అది గదిని చల్లబరచడానికి రోజంతా కష్టపడుతూనే ఉంటుంది, దీనివల్ల గది చల్లబడదు సరే కదా, కరెంట్ బిల్లు చూస్తే గుండె గుభేల్ మంటుంది. అందుకే కొనే ముందే గదిని కొలిచి, దానికి తగ్గ టన్నును ఫిక్స్ అవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఇది కేవలం టెక్నికల్ విషయం కాదు, మీ జేబుకి చిల్లు పడకుండా చూసుకునే ప్రాక్టికల్ ఐడియా.
ఇన్వర్టర్ వర్సెస్ నాన్-ఇన్వర్టర్ ఏసీ
ఇన్వర్టర్ ఏసీ అంటే చాలా మంది అది పవర్ పోయినప్పుడు ఇన్వర్టర్ మీద తిరుగుతుందని అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏసీలోని కంప్రెసర్ మోటార్ వేగాన్ని నియంత్రించడం. పాత కాలపు నాన్-ఇన్వర్టర్ ఏసీలు గది చల్లబడగానే కంప్రెసర్ను పూర్తిగా ఆపేస్తాయి, మళ్ళీ వేడి ఎక్కగానే ఒక్కసారిగా ఆన్ అవుతాయి. ఈ ఆన్-ఆఫ్ ప్రక్రియలో కరెంట్ ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. కానీ ఇన్వర్టర్ ఏసీ అలా కాదు, గది చల్లబడగానే కంప్రెసర్ స్పీడ్ తగ్గించి మెల్లగా తిరుగుతుంది. దీనివల్ల గదిలో ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. కరెంట్ బిల్లు దాదాపు 30-40 శాతం తగ్గుతుంది. అందుకే మీరు రోజూ 6-8 గంటల కంటే ఎక్కువ ఏసీ వాడేవారైతే కచ్చితంగా ఇన్వర్టర్ ఏసీకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
స్టార్ రేటింగ్, విద్యుత్ ఆదా
ఏసీ మీద ఉండే ఆ రంగురంగుల స్టార్ స్టిక్కర్లు కేవలం అలంకారం కోసం కాదు. అవి మీ ఏసీ ఎంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందో చెబుతాయి. 1 స్టార్ ఏసీ తక్కువ ధరకు రావచ్చు, కానీ అది కరెంట్ ఎక్కువుగా తాగుతుంది. అదే 5 స్టార్ ఏసీ కొంచెం రేటు ఎక్కువైనా, అది వాడే కరెంట్ చాలా తక్కువ. మీరు ఏసీని ఎక్కువగా వాడే వారైతే (ముఖ్యంగా సమ్మర్ లో) 5 స్టార్ తీసుకోవడమే లాభం. అయితే, మీరు కేవలం అతిథులు వచ్చినప్పుడు లేదా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే వాడతారంటే 3 స్టార్ ఏసీ సరిపోతుంది. గుర్తుంచుకోండి, ఈ స్టార్ రేటింగ్ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది (BEE నిబంధనల ప్రకారం). కాబట్టి 2026 లేటెస్ట్ రేటింగ్స్ చూసి కొనుక్కోండి. ఇది మీ భవిష్యత్తు ఖర్చులను తగ్గించే ఒక గొప్ప నిర్ణయం అవుతుంది.
కాపర్ కాయిల్ ప్రాముఖ్యత
ఏసీ లోపల ఉండే కండెన్సర్ కాయిల్ అనేది ఏసీ ప్రాణం లాంటిది. మార్కెట్లో అల్యూమినియం, కాపర్ కాయిల్ ఏసీలు ఉంటాయి. అల్యూమినియం ఏసీలు చౌకగా ఉంటాయి కానీ అవి త్వరగా తుప్పు పడతాయి, ముఖ్యంగా మనలాంటి వాతావరణంలో గ్యాస్ లీకేజీ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి. కాపర్ కాయిల్ అలా కాదు, ఇది వేడిని త్వరగా బదిలీ చేస్తుంది. దీనికి తుప్పు పట్టే అవకాశం తక్కువ. ఒకవేళ చిన్న లీకేజీ వచ్చినా కాపర్ కాయిల్ను రిపేర్ చేయడం సులభం. అల్యూమినియం అయితే మొత్తం మార్చాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి కొనేటప్పుడు అది "100 శాతం Copper" అని నిర్ధారించుకోండి. దీనివల్ల మీ ఏసీ లైఫ్ పెరుగుతుంది. రిపేర్ల ఖర్చు తప్పుతుంది.
మెయింటెనెన్స్, ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్
ఏసీ కొనేటప్పుడు మనం కేవలం ధరనే చూస్తాం కానీ, ఆ కంపెనీ సర్వీస్ ఎలా ఉందో చూడటం మర్చిపోతాం. ఏసీ అనేది రెగ్యులర్ గా సర్వీసింగ్ చేయించాల్సిన వస్తువు. ఎండాకాలం పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఏసీ రిపేర్ వస్తే, కంపెనీ వాళ్ళు వెంటనే రాలేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే మీ ఏరియాలో ఏ కంపెనీకి ఎక్కువ సర్వీస్ సెంటర్లు ఉన్నాయో కనుక్కోండి. అలాగే ప్రస్తుత కాలంలో చాలా ఏసీలు వై-ఫై, స్మార్ట్ ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. ఇవి ఫోన్ ద్వారానే ఆన్-ఆఫ్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. ఇలాంటి ఫీచర్లు ఉన్న ఏసీలు వాడటానికి సులభంగా ఉండటమే కాకుండా, మన లైఫ్ స్టైల్ ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యం ఏసీ ఫిల్టర్లను మనమే క్లీన్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనివల్ల గాలి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.