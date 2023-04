Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయ రోజు గోల్డ్ కాయిన్ కొంటున్నారా..అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే భారీ నష్టం తప్పదు.

అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం అనేది ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయం అయితే ఈరోజు బంగారం ధర ప్రస్తుతం ఒక్క తులం కొనాలంటే రూ. 62000 దాటిపోయింది. దీంతో అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారిపోయింది. సామాన్యులకు బంగారం కొనాలంటే చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి.

అయితే నానాణ్యమైన బంగారు నాణాలను ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా అయితే ఇక ఏమాత్రం సందేహించవద్దు నాణ్యమైన బంగారు నాణేలను బ్యాంకులు, పోస్ట్ ఆఫీస్ లు, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినా MMTC Ltd., Metals and Minerals Trading Corporation of India విక్రయించే బంగారు నాణాలను కొనడం చాలా సురక్షితం అని చెప్పాలి. లేదా టెంపర్ ప్రూఫ్ కలిగినటువంటి ప్యాకింగ్ లో వచ్చే బంగారు నాణేలను కొనుగోలు చేయాలి అలాగే దాని రసీదును చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకోవాలి ఒకవేళ ఏదైనా తేడా జరిగితే మీరు ఆ నాణాన్ని తిరిగి ఇవ్వడానికి రసీదు దోహదపడుతుంది.