మార్కెట్లోకి అతి త్వరలో 4 ఐపీవోలు వచ్చేందుకు సిద్దం, ఇన్వెస్టర్లకు డబ్బులు సంపాదించే చాన్స్..

ఇటీవలి కాలంలో ఐపీఓ ద్వారా మదుపరులు మంచి లాభం పొందారు. నిన్ననే లిస్ట్ అయినా ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఐపీవో బంపర్ లాభాలు అందించగా, ప్రస్తుతం మరో నాలుగు ఐపీవోలు మార్కెట్లోకి రానున్నాయి . ప్రస్తుతం వాటి వివరాలు తెలుసుకుందాం

మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీ నాలుగు కంపెనీలను ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్స్ (ఐపీఓలు) మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టేందుకు అనుమతించింది. ఈ కంపెనీలలో BIBA Fashions Ltd, Keystone Realtors Ltd, Plaza Wires Ltd, Hemani Industries Ltd. ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 14న రెగ్యులేటర్ వెబ్‌సైట్‌లో వచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం, ఈ కంపెనీలు సెబీ నుండి IPOకి సంబంధించిన సంబంధిత అబ్జర్వేషన్ లెటర్స్ పొందాయి.