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- Top 3 Low Budget Cars : రూ.3.70 లక్షలకే 24 kmpl మైలేజ్ కారు.. రూ.5 లక్షల్లోపు ధరలో బెస్ట్ 3 కార్లు ఇవే
Top 3 Low Budget Cars : రూ.3.70 లక్షలకే 24 kmpl మైలేజ్ కారు.. రూ.5 లక్షల్లోపు ధరలో బెస్ట్ 3 కార్లు ఇవే
కొన్ని స్పోర్ట్స్ బైక్స్ ధర లక్షల్లో ఉంటుంది. ఇలాంటి బైక్స్ కంటే తక్కువ ధరకే కొత్త కారు కొనుక్కోవచ్చని మీకు తెలుసా? తక్కువ ధరకు లభించే బడ్జెట్ కార్లు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకొండి.. ఈ దీపావళికే కొత్త కారు ప్లాన్ చేయండి.
తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉండే కార్లు ఇవే..
కొత్త కారు కొనాలనుకున్నప్పుడు చాలామంది కేవలం దాని ధర, ఈఎంఐ మాత్రమే లెక్కేసుకుంటారు. కానీ కారు కొన్నాక పెట్రోల్, సర్వీసింగ్, టైర్ల మార్పిడి, బ్యాటరీ, ఇన్సూరెన్స్, అనుకోని రిపేర్లు వస్తాయి… ఇలా మెయింటెనెన్స్ పెరిగి బడ్జెట్ తారుమారవుతుంది. అందుకే తక్కువ ధరలో వచ్చే కారును ఎంచుకోవడంతో పాటు దాని మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులను ముందే తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
తక్కువ ధర, లో మెయింటెనెన్స్ కార్లు..
రూ.5 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో కారు కొనాలనుకునే వారికి మారుతి సుజుకి ఆల్టో కే10, మారుతి సుజుకి వాగన్ఆర్, టాటా టియాగో బెస్ట్ ఆప్షన్స్. ఈ మూడు కార్లు వేర్వేరు అవసరాలకు సరిపోతాయి. చిన్న కారు కావాలనుకునే వారికి ఆల్టో కే10, ఫ్యామిలీ కోసం ఎక్కువ స్పేస్ కోరుకునే వారికి వాగన్ఆర్, మంచి డిజైన్, ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి టియాగో సెట్ అవుతాయి. అయితే కేవలం పాపులారిటీని బట్టి కారు మెయింటెనెన్స్ తక్కువని డిసైడ్ అవ్వలేం. సర్వీస్ షెడ్యూల్, వారంటీ కండిషన్స్, స్పేర్ పార్ట్స్ ధరలు, దగ్గర్లో ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్ల వివరాలను కూడా పోల్చి చూసుకోవాలి.
1. మారుతి సుజుకి ఆల్టో కే10
సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా కార్లను అందుబాటులోకి తెచ్చిన కంపెనీ మారుతి సుజుకి… ఈ కంపెనీకి చెందిన ఆల్టో కే10 బెస్ట్ స్మాల్ కార్లలో ఒకటి. అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ప్రకారం దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.3.70 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. వేరియంట్ను బట్టి రూ.5.45 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఈ ఆల్టో కే10 లో 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇస్తోంది మారుతి. కొన్ని వేరియంట్లలో ఆటోమేటిక్ గేర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారు పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి సీఎన్జీ మోడల్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. సైజ్ చిన్నగా ఉండటం వల్ల సిటీ ట్రాఫిక్లో డ్రైవ్ చేయడానికి, ఇరుకు ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ చేయడానికి ఇది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఇక మైలేజ్ విషయానికి వస్తే బేసిక్ మోడల్ కూడా 24.39 kmpl మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్ల వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే వేరియంట్ను బట్టి ఫీచర్లు మారొచ్చు. ఆల్టో కే10 మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు తెలుసుకోవడానికి, మొదటి కొన్నేళ్ల సర్వీసింగ్ ఛార్జీల గురించి డీలర్ను అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది. టైర్లు, బ్యాటరీ, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర రిపేర్ల ఖర్చులు రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్లో కవర్ అవ్వవని గుర్తుంచుకోండి.
2. మారుతి సుజుకి వాగన్ఆర్
ఫ్యామిలీతో ప్రయాణించేందుకు మారుతి వాగన్ఆర్ బెస్ట్ ఆప్షన్. చిన్న కారైనా లోపల ఎక్కువ స్పేస్ కావాలనుకునే వారు ఈ కారును పరిశీలించవచ్చు. దీని టాల్ బాయ్ డిజైన్ వల్ల కారులోకి ఎక్కడం, దిగడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి, ఫ్యామిలీతో కలిసి సిటీలో తిరగడానికి దీని ఇంటీరియర్ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మారుతి సుజుకి అఫీషియల్ వెబ్ సైట్ ప్రకారం వాగన్ఆర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.4.99 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.
పెట్రోల్, సీఎన్జీ వేరియంట్లలో వాగన్ఆర్ అందుబాటులో ఉంది. మీ వాడకాన్ని బట్టి సరైన మోడల్ ఎంచుకోవచ్చు. మారుతి సుజుకికి ఉన్న విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ వల్ల మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎక్కువ దూరం వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. అయితే అన్ని నగరాల్లో సర్వీసింగ్ ఛార్జీలు ఒకేలా ఉండవు. కారు వయసు, తిరిగిన కిలోమీటర్లు, మార్చాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్ను బట్టి ఖర్చు మారుతుంది. కారును ఎక్కువ కాలం వాడాలనుకునే వారు రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ ఖర్చులను, వారంటీలో వచ్చే సేవలను ముందే పోల్చి చూసుకోవాలి.
3. టాటా టియాగో
టాటా టియాగో ఒక చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్ కారు. దీని డిజైన్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు, వేరియంట్లను బట్టి రూ.5 లక్షల లోపు కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. టాటా మోటార్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం టియాగో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.4.77 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. వేరియంట్, ఇంజిన్ ఆప్షన్ను బట్టి ధర మారుతుంది.
పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లతో పాటు కొన్ని వేరియంట్లలో ఆటోమేటిక్ గేర్ సదుపాయం కూడా ఉంది. మీ అవసరాన్ని బట్టి సరైన వేరియంట్ను ఎంచుకోవచ్చు. మెయింటెనెన్స్ విషయానికొస్తే, కారు కొనేముందే దగ్గర్లోని ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లో రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ ఛార్జీలు, వారంటీ, ముఖ్యమైన స్పేర్ పార్ట్స్ ధరల గురించి ఆరా తీయండి.
కారు బిల్డ్ క్వాలిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నంత మాత్రాన భవిష్యత్తులో రిపేర్లు రావని గ్యారెంటీ లేదు. టైర్లు, బ్రేక్ ప్యాడ్స్, బ్యాటరీ లాంటివి అప్పుడప్పుడూ మార్చాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్టో కే10, వాగన్ఆర్లతో టియాగో ధర, ఫీచర్లను పోల్చేటప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చును కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవాలి.
మీకు ఏ కారు సెట్ అవుతుంది?
పై మూడు కార్లను పోల్చి చూసినప్పుడు తక్కువ ధర, సిటీ డ్రైవింగ్కు అనువైన సైజ్ కావాలంటే ఆల్టో కే10 తీసుకోవచ్చు. ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ స్పేస్ కావాలంటే వాగన్ఆర్ బెస్ట్. డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ ఆప్షన్లు నచ్చితే టియాగోను కూడా లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకునే ముందు, ఒకే మైలేజ్ ఆధారంగా పెట్రోల్ ఖర్చులను పోల్చి చూడండి. అలాగే రాబోయే మూడు నుంచి ఐదేళ్లలో అయ్యే రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ ఖర్చుల అంచనాను డీలర్ నుంచి తీసుకోండి. టైర్ల మార్పిడి, ఇన్సూరెన్స్, సీఎన్జీ మెయింటెనెన్స్, లోన్ వడ్డీ లాంటి ఖర్చులను కూడా లెక్కేసుకోండి.
ఇంటర్నెట్లో కనిపించే మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. మీ వాడకం, డ్రైవింగ్ స్టైల్, సిటీ రోడ్ల పరిస్థితి, సర్వీస్ సెంటర్ను బట్టి ఖర్చులు మారతాయి. కాబట్టి, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ అనే ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మకుండా, రాతపూర్వకంగా సర్వీస్ ఎస్టిమేషన్ తీసుకున్నాకే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. షోరూమ్ ధరతో పాటు దీర్ఘకాలిక ఖర్చులను కూడా లెక్కేసుకున్నప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్కు ఏ కారు సరిపోతుందో క్లారిటీ వస్తుంది.