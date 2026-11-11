Car with AC: కారులో ఏసీ ఆన్ చేసి పడుకునేముందు...ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి
Car with AC: కారులో ఏసీ ఆన్ చేసి నిద్రపోతున్నారా?. ఎగ్జాస్ట్ పైపు లీకేజీ వల్ల కారులోకి వచ్చే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాయువుతో ఊపిరాడక, స్పృహతప్పి ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. వాహనదారులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలివే.
కార్లో ఏసీ ఆన్ చేసి పడుకుంటున్నారా?
ఎండలు మండిపోతున్నప్పుడు చాలామంది కార్లలో ఏసీ ఆన్ చేసుకుని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్లు రాత్రిపూట కారును పక్కకు ఆపి ఏసీ వేసుకుని పడుకుంటారు. కానీ, ఇలా పడుకోవడం నిజంగా సేఫేనా?
కారు అద్దాలన్నీ మూసేసి, ఏసీ ఆన్ చేసి నిద్రపోవడం ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం. సైలెన్సర్ నుంచి వచ్చే పొగ, సరైన గాలి రాకపోవడం వల్ల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే విషవాయువు కారులోకి చేరుతుంది.
ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా కారులో ఏసీ వేసుకుని పడుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయిన వార్తలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కారులో ఏసీ ఆన్ చేసి ఉన్నంత మాత్రాన మీరు సేఫ్గా ఉన్నట్లు కాదు. కారులో ఈ వాయువు ఎలా చేరుతుందో ప్రతి డ్రైవర్ కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.
అసలు ఈ ప్రమాదం ఎలా జరుగుతుంది? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే ఏంటి? దీని నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కార్లో ఏసీ వేసుకుని పడుకుంటే ఏం జరుగుతుంది?
కారు ఇంజిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు సైలెన్సర్ నుంచి వచ్చే పొగలోని విషవాయువులు కారులోకి రావడం చాలా డేంజర్. ఎగ్జాస్ట్ పైపులో లీకేజీ ఉన్నా, లేదా పొగను బయటకు పంపే సిస్టమ్లో లోపం ఉన్నా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కారు క్యాబిన్ లోకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది.
ఇలాంటి వాతావరణంలో ఎక్కువసేపు కారులో ఉండటం ప్రాణాలకే ప్రమాదం. నిద్రపోతున్నవాళ్లకి ఈ విషవాయువు వాసన కూడా తెలియదు. వాళ్లు నిద్రలేచే లోపే స్పృహ కోల్పోయే లేదా ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంది.
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే ఏంటి?
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ (Carbon Monoxide - CO) అనేది ఇంధనం సరిగ్గా మండనప్పుడు పుట్టే రంగు, రుచి, వాసన లేని విషవాయువు. పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగలో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది.
దీని వల్ల వచ్చే అసలు ప్రమాదం ఏంటంటే.. ఈ వాయువును మనం కంటితో చూడలేం, ముక్కుతో పసిగట్టలేం. కారులో ఈ గ్యాస్ నిండిపోయినా మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టలేం.
శరీరంలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది?
- రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్తో కలిసి, శరీరానికి ఆక్సిజన్ అందకుండా చేస్తుంది.
- మెదడు, గుండె లాంటి ముఖ్యమైన అవయవాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా ఆగిపోతుంది.
- ఎక్కువ మోతాదులో లోపలికి వెళ్తే స్పృహ తప్పడం, కోమాలోకి వెళ్లడం లేదా చనిపోవడం జరుగుతుంది.
ఈ వాయువు వల్ల అకస్మాత్తుగా ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని అమెరికాకు చెందిన సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) కూడా హెచ్చరించింది.
ఇండోనేషియాలో విషాదం
ఇటీవల ఇండోనేషియాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారంతా కారులో విగతజీవులుగా కనిపించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ సమయంలో కారు ఇంజిన్, ఏసీ రెండు ఆన్ లోనే ఉన్నట్లు తెలిసింది.
కారులో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నిండిపోవడం వల్లే వీరు ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కారులోకి ఎలా వస్తుంది?
ఎగ్జాస్ట్ పైపులో లీకేజీ
ఇంజిన్లో ఇంధనం మండిన తర్వాత వచ్చే పొగను బయటకు పంపేందుకు ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో చిన్న లీకేజీ ఉన్నా, ఆ విషవాయువులు కారు క్యాబిన్ లోకి వచ్చేస్తాయి.
ఇంజిన్ కంటిన్యూగా ఆన్ లో ఉంచడం
కారును ఒకే చోట ఆపి ఉంచినా, ఇంజిన్ ఆన్ లో ఉంటే పొగ వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ పొగ కారులోకి చేరితే ప్రమాదం తప్పదు.
క్లోజ్డ్ ఏరియాలో కారును పార్క్ చేయడం
గ్యారేజ్ లేదా సెల్లార్ లాంటి గాలి ఆడని చోట ఇంజిన్ ఆన్ లో ఉంచడం చాలా డేంజర్. కారు డోర్లు తీసి ఉంచినా సరే, మూసి ఉన్న గ్యారేజ్లో కారును స్టార్ట్ చేసి ఉంచడం అస్సలు సేఫ్ కాదు.
సైలెన్సర్ బ్లాక్ అవ్వడం
బురద, చెత్త లేదా ఇతర వస్తువుల వల్ల ఎగ్జాస్ట్ పైపు బ్లాక్ అయితే.. పొగ బయటకు వెళ్లలేక కారులోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పీలిస్తే కనిపించే లక్షణాలు
- కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విషప్రభావం లక్షణాలు ఏంటి?
తీవ్రమైన తలనొప్పి
- తల తిరగడం
- వికారం, వాంతులు
- అలసట, నీరసం
- ఊపిరి ఆడకపోవడం
- ఛాతీ నొప్పి
- కన్ఫ్యూజన్, మతిమరుపు
- స్పృహ కోల్పోవడం
- ఎక్కువ మోతాదులో పీలిస్తే ప్రాణాలు పోతాయి.
ముఖ్యంగా నిద్రపోతున్నవాళ్లు, మద్యం తాగినవాళ్లు లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్నవాళ్లు ఈ లక్షణాలను పసిగట్టి వెంటనే బయటకు రాలేరని సీడీసీ (CDC) హెచ్చరిస్తోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ?
కారులో విషవాయువు చేరితే అందులో ఉన్న అందరికీ ప్రమాదమే. కానీ కొంతమందికి దీని ఎఫెక్ట్ మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది.
పిల్లలు: వీళ్ల శరీర బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల విషవాయువు త్వరగా ఎటాక్ చేస్తుంది.
వృద్ధులు: వయసు పైబడిన వాళ్లకు ఉండే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
గర్భిణీలు: కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తల్లి రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరాను అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల కడుపులోని బిడ్డకు కూడా ముప్పు వాటిల్లుతుంది.
గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు: వీరి గుండెకు అవసరమైన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల పరిస్థితి విషమిస్తుంది.
ఆస్తమా, రక్తహీనత ఉన్నవారు: ఈ వాయువు ప్రభావం వల్ల వీరికి శ్వాస తీసుకోవడం మరింత కష్టంగా మారుతుంది.
కార్లో ఏసీ వేసుకుని పడుకోకుండా ఏం చేయాలి?
కారు నడిపేవాళ్లు మాత్రమే కాదు, కారులో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
ఇంజిన్ ఆన్ చేసి పడుకోవద్దు: కారును పక్కన ఆపి, ఏసీ వేసుకుని ఎక్కువసేపు పడుకునే అలవాటును మానుకోవాలి.
ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ను చెక్ చేయించండి: కారు ఎగ్జాస్ట్ పైపు, మఫ్లర్లో లీకేజీలు ఉన్నాయేమో మంచి మెకానిక్ తో అప్పుడప్పుడు చెక్ చేయించాలి.
క్లోజ్డ్ ఏరియాలో ఇంజిన్ ఆన్ చేయొద్దు: ఇంటి గ్యారేజ్ లేదా సెల్లార్లో కారు ఇంజిన్ ఆన్ చేసి పడుకోవడం ప్రాణాలకే ప్రమాదం.
మెయింటెనెన్స్ నిర్లక్ష్యం చేయకండి: కారు నుంచి వింత శబ్దాలు వచ్చినా, పొగ లేదా ఇంధనం వాసన వస్తున్నా వెంటనే చెక్ చేయించాలి.
లాంగ్ డ్రైవ్లో రెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు: నిద్ర వస్తే కారును సురక్షితమైన చోట ఆపి, ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసి కారు బయట గాలి తగిలే చోట రెస్ట్ తీసుకోవడం మంచిది.
పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేయొద్దు: ఇంజిన్ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలను లేదా పెద్దవాళ్లను కారులో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లకూడదు.
కార్లో స్పృహ తప్పుతున్నట్లు అనిపిస్తే ఏం చేయాలి?
కారులో ఉన్నప్పుడు తలనొప్పి, తలతిరగడం, వికారం లేదా సడెన్ గా నీరసం వస్తే దాన్ని సాధారణ అలసటగా తీసిపారేయకూడదు.
- వెంటనే కారులోంచి బయటకు వచ్చి, గాలి ఆడే చోటికి వెళ్లాలి.
- కారులో ఉన్న మిగతా వాళ్లను కూడా వెంటనే సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావాలి.
- వస్తువులు తీసుకోవడానికి మళ్లీ కారులోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయొద్దు.
- వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
- ఇండియాలో ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ కోసం 112 నంబర్కు డయల్ చేయవచ్చు.
ప్రతి డ్రైవర్ కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
ఇంజిన్ ఆన్ చేసి కారులో ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం అస్సలు సేఫ్ కాదు. కారు ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్లో రిపేర్లు ఉంటే, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే విషవాయువు మీ ప్రాణాలు తీయొచ్చు. ఈ గ్యాస్కు రంగు, వాసన ఉండదు కాబట్టి ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టలేం. ఇదే అసలైన సమస్య.
అందుకే, లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు నిద్ర వస్తే కారును సేఫ్ ప్లేస్లో ఆపి, ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి. కారు మెయింటెనెన్స్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు. ముఖ్యంగా మీ కుటుంబం, పిల్లల భద్రత విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మీరు చేసే చిన్న పొరపాటు పెద్ద విషాదానికి దారితీయొచ్చు. కారులో ఏసీ వేసుకుని పడుకునే అలవాటును మానుకోండి. సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి.