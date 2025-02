Honda car Discounts ల ల ల లక్ష రూపాయల డిస్కౌంట్.. హోండా కార్ ఆఫర్ అదిరిందిగా!

భారతదేశంలో ప్రముఖ కార్ల కంపెనీల్లో ఒకటి హోండా. తన ప్రజాదరణ పొందిన మూడు కార్లపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు తెలుసుకోండి.

హోండా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు!

హోండా కార్లు

హోండా కార్ల డిస్కౌంట్ ధర

హోండా ఎలివేట్ ZX MT, MY 2024 మోడల్ రూ. 86,100 వరకు లాభాలను పొందుతోంది. అదే సమయంలో, ఎలివేట్ ZX MT MY 2025 మోడల్ రూ.66,100 డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ఉంది.

బెస్ట్ బడ్జెట్ కార్

బెస్ట్ మైలేజ్ కార్

హోండా ఎలివేట్ అపెక్స్ అడిషన్ MT MY 2024 మోడల్‌కు రూ. 65,000 డిస్కౌంట్, MY 2025 మోడల్‌కు రూ. 45,000 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. హోండా సిటీ: రూ. 90,000 వరకు లాభాలు హోండా సిటీ MY 2024, MY 2025 మోడళ్లపై రూ.68,000 డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది.