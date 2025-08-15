Car Buying Guide: ఈ 10 చిట్కాలు ఫాలో అయితే మీ డ్రీమ్ కారు ఈజీగా కొనుక్కోవచ్చు!
చాలామంది కారు కొనడాన్ని ఒక కలగా భావిస్తారు. సాధారణంగా కారు కొనడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి అందరి ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించకపోవచ్చు. అయితే ఈ పది చిట్కాలతో మీ డ్రీమ్ కారు త్వరగా కొనుక్కోవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ చూద్దాం.
బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోండి
మీరు కొనాలనుకున్న కారు ఎంత ధర పడుతుందో ముందుగా తెలుసుకోండి. మీ నెలవారీ ఆదాయం, ఖర్చులు లెక్కించుకొని బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. కారు ఖరీదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి వివరాలను వివరంగా తెలుసుకోండి. మీ దగ్గర ఎంత మొత్తం ఉందో.. ఇంకా ఎంత డబ్బు సమకూర్చుకోవాలో చూసుకోండి.
ఆదాయం పెంచుకోండి
డ్రీమ్ కారు ఖరీదు మీ బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువైతే, ఆదాయం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగంతో పాటు ఏదైనా వ్యాపారం చేయండి. లేదా పార్ట్ టైం జాబ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
లక్ష్యం నిర్దేశించుకోండి
ఏ సంవత్సరంలో కారు కొనాలనుకుంటున్నారో లెక్కించుకొని, బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. నెలకు ఎంత డబ్బు దాచాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకోవాలి. అందుకు తగ్గట్టుగా ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి.
సేవింగ్స్ పెంచుకోండి
డ్రీమ్ కారు కొనాలంటే కచ్చితంగా ప్రతి నెలా డబ్బు దాచాల్సి ఉంటుంది. ఒక నెల దాచి, మరో నెల దాచకపోతే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా డబ్బు సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
అనవసర ఖర్చులు తగ్గించండి
డబ్బు దాచాలంటే నిత్యావసరాల నుంచి ఫోన్ ఖర్చుల వరకు అన్నీ తగ్గించుకోవాలి. ఎంత అవసరమో అంతే ఖర్చు పెట్టాలి. చిన్న చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెడితేనే మీ కల ఈజీగా నెరవేరుతుంది.
ఉపయోగించని వస్తువులను..
సాధారణంగా చాలామంది ఇళ్లలో ఉపయోగించని వస్తువులు చాలా ఉంటాయి. మీ ఇంట్లో కూడా ఏవైనా వాడుకోని వస్తువులు ఉంటే అమ్మేయండి. దానివల్ల ఇల్లు శుభ్రం అవుతుంది. డబ్బు కూడా వస్తుంది. ఆ డబ్బును కారు కొనడానికి దాచుకోండి.
అప్పులు తీర్చండి
మీకు ఇంతకు ముందే ఏవైనా అప్పులుంటే వాటిని ఫస్ట్ తీర్చేయండి. తర్వాత కొత్త వస్తువులు కొనండి. ఒకేసారి చాలా EMIలు ఉంటే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది.
EMI గడువు
4 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ EMI తీసుకోకండి. తక్కువ EMI సౌకర్యంగా అనిపించినా, తర్వాత ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆలోచించి EMI గడువు నిర్ణయించుకోండి.
ఖర్చులు నియంత్రించండి
ఫుడ్ ఆర్డర్లు, వీకెండ్ పార్టీలు, లాంగ్ డ్రైవ్ల వంటి ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ డబ్బులు దాచుకుంటే మీ కల త్వరగా నెరవేరుతుంది.
ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ పెట్టుకోండి
కారు కోసం డబ్బు దాచుకోవడమే కాకుండా, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కూడా పెట్టుకోండి. అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది.