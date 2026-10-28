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- Top 7 SUV Cars : 9 సెకన్లలోనే 0 టు 100 కి.మీ స్పీడ్..! జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్లే ఎస్యూవీ కార్లు ఇవే
Top 7 SUV Cars : 9 సెకన్లలోనే 0 టు 100 కి.మీ స్పీడ్..! జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్లే ఎస్యూవీ కార్లు ఇవే
మంచి మైలేజ్, హైస్పీడ్ ఎస్యూవీ కారు కొనాలనుకుంటున్నారా..? అయితే రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ నుండి హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ లాంటి ఎస్యూవీల మైలేజ్, స్పీడ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూద్దాం.
Renault Duster – 29 కి.మీ మైలేజ్!
ఎస్యూవీ కొనాలనుకునే వాళ్లు ముందుగా చూసేది మైలేజ్, ఇంజిన్ పవర్. ఈ విషయంలో రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ కారు లీటరుకు 29 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇందులో 1.8 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను ఇచ్చారు. ఇవి రెండూ కలిపి 160 PS పవర్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ కారు కేవలం 9.61 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ స్పీడ్ను అందుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే ఇది కంపెనీ చెప్పిన లెక్క మాత్రమే, బయట టెస్టింగ్ రిజల్ట్ కాదు.
Maruti Suzuki Victoris – 28.65 కి.మీ మైలేஜ்!
మైలేజ్కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే వాళ్లకు మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ కారు లీటరుకు 28.65 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్కు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను జత చేశారు. ఇది మొత్తం 116 PS పవర్ను ఇస్తుంది. నార్మల్ పెట్రోల్ వేరియంట్లతో పోలిస్తే ఈ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంది. ఒక టెస్టింగ్లో ఈ కారు 13.14 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 కి.మీ స్పీడ్ను అందుకుంది. అయితే ఈ రిజల్ట్ ఆ టెస్టింగ్ కండిషన్స్కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
Maruti Suzuki Grand Vitara – 27.97 కి.మీ మైలేజ్!
మైలేజ్ పరంగా మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కూడా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ఈ కారు లీటరుకు 27.97 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కాంబినేషన్ను వాడారు. ఈ వేరియంట్లో e-CVT ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను ఇచ్చారు. పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాత్రమే ఉన్న కార్ల కంటే ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంది. అయితే ట్రాఫిక్, ఏసీ వాడకం, డ్రైవింగ్ స్టైల్ను బట్టి రోడ్డు మీద వచ్చే రియల్ మైలేజ్ మారుతుంది.
Toyota Urban Cruiser Hyryder – 27.97 కి.మీ మైలేజ్!
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కూడా గ్రాండ్ విటారాతో సమానమైన మైలేజ్ను ఇస్తుంది. దీని ARAI మైలేజ్ లీటరుకు 27.97 కి.మీ. ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పనిచేస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ను వాడుకోవడం ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ స్పెషాలిటీ. ఒక ఇండిపెండెంట్ టెస్టింగ్లో ఈ కారు 12.10 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 కి.మీ స్పీడ్ను అందుకుంది. ఈ స్పీడ్ను వేరే కార్లతో పోల్చేటప్పుడు, టెస్టింగ్ పద్ధతి, వేరియంట్ తేడాలను మనం గమనించాలి.
Hyundai Creta – 9 సెకన్లలో 100 కి.మీ స్పీడ్!
స్పీడ్ను ఇష్టపడే వాళ్లకు హ్యుందాయ్ క్రెటా ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని పెట్రోల్ వేరియంట్లు లీటరుకు 17.4 నుంచి 18.4 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. డీజిల్ వేరియంట్లు అయితే 19.1 నుంచి 21.8 కి.మీ వరకు మైలేజ్ ఇస్తాయి. ఒక టర్బో పెట్రోల్ వేరియంట్పై చేసిన టెస్టింగ్లో, క్రెటా కేవలం 9.11 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ స్పీడ్ను అందుకుంది. అందుకే ఫాస్ట్ పికప్ విషయంలో ఈ కారు ఈ లిస్ట్లో నిలిచింది. అయితే వేరియంట్, టెస్టింగ్ కండిషన్స్ను బట్టి ఈ రిజల్ట్స్ మారొచ్చు.
మైలేజ్ కావాలా, స్పీడ్ కావాలా?
ఈ ఐదు ఎస్యూవీలలో రెనాల్ట్ డస్టర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ అత్యధికంగా లీటరుకు 29 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్, గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్ లాంటి హైబ్రిడ్ మోడల్స్ కూడా మైలేజ్కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాయి. మరోవైపు హ్యుందాయ్ క్రెటా ఫాస్ట్ పికప్ను కలిగివుంది. అయితే మైలేజ్, 0-100 కి.మీ స్పీడ్ అనేవి రెండు వేర్వేరు విషయాలు. కారు కొనేటప్పుడు ఫ్యూయల్ ఖర్చు, ధర, మన అవసరం, ఫీచర్లు, సేఫ్టీని కూడా చూసుకోవడం మంచిది.