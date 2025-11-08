AI 2026 Horoscope: 2026లో ఈ మూడు రాశులకు కష్టాలు తప్పవు..!
AI 2026 Horoscope: AI ఆధారంగా ఇస్తున్న రాశిఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం 2026లో ఏ రాశులకు కష్టాలు రానున్నాయో తెలుసుకుందాం.. ఈ ఫలితాలను గ్రహ పరిస్థితుల ఆధారంగా అందించారు. అయితే, ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే అందిస్తున్నాం..
1.కర్కాటక రాశి....
ఏఐ ప్రకారం.. 2026లో కర్కాటక రాశివారికి కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా వృత్తి, కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ఊహించని సమస్యలు ఎదురౌతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి కార్యాలయంలో పని భారం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కోరుకున్న ఫలితాలు లభించకపోవచ్చు. ఎంత కష్టపడినా ఫలితం అనుకూలంగా రాదు.
ఇక ఆర్థికంగా కూడా ఊహించిన ఫలితాలు రావు. దాని కోసం కూడా చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ.. వచ్చిన డబ్బును ఆదా చేయడంలో విఫలమౌతారు. సంపాదించినది.. సంపాదించినట్లే ఖర్చు అయిపోతుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు.
పరిష్కారం: తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
2.కుంభ రాశి...
కుంభ రాశివారికి 2026లో కాస్త ఎక్కువ సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడతారు. ఆదాయంలో పెద్దగా గొప్పగా ప్రయోజనాలు ఏమీ ఉండవు. ఎంత కష్టపడినా... ఆర్థికంగా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు అయితే వచ్చే అవకాశాలు కనపడటం లేదు. పెట్టుబడి, ఆస్తి కొనుగోలు వంటి విషయాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొరపాటు చేస్తే.... ఎక్కువ నష్టాలు వచ్చేస్తాయి.
కుటుంబం, ఆరోగ్య విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే అలసట, డిప్రెషన్ వంటివి రావచ్చు.
పరిష్కారం... మంచి ప్లానింగ్ తో ముందుకు వెళ్లండి. ఎలాంటి నిర్ణయాలు అయినా ఆలోచించి తీసుకోవాలి.
3.మీన రాశి.....
2026లో మీన రాశివారికి కూడా ఎక్కువ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొన్ని విషయాల్లో విజయం లభిస్తుంటే... కొన్ని రంగాల్లో కష్టాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వృత్తి , విద్యలో సాధించాల్సిన లక్ష్యాలు కొన్ని ఆలస్యంగా ఉండొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో సమస్యలు రావచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా లేకపోతే... ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తేడాలు రావచ్చు.
పరిష్కారం: ప్రతిరోజూ విశ్రాంతి చేసుకోవడం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.