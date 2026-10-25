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- Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి లాభం? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి లాభం? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 25.10.2026 నుంచి 31.10.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు ప్రముఖ పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ మనకు అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారిని అదృష్టం వరిస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కోపాన్ని తగ్గించుకుని, ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అనుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలమైన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కొత్త పనులు ప్రారంభించే ముందు వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ఒప్పందాలు చేసుకునేటప్పుడు పత్రాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. దూర ప్రయాణాలకు ప్రణాళికలు వేసే వారు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. సమయపాలన పాటిస్తే పనులను సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త పనులు చేపట్టేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారులు తమ ప్రణాళికలను అమలు చేసే ముందు లాభనష్టాలను అంచనా వేయాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు సరైన ఆహారం, తగిన విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే సందర్భాలు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ఆలోచనలు చేసినప్పటికీ తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశి వారికి ఈ వారం పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు పాత బకాయిల వసూళ్లపై దృష్టి పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటతీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెడితే మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆరోగ్యం కోసం విశ్రాంతి అవసరం. పనులు ఆలస్యమైనా నిరుత్సాహపడకుండా పట్టుదలతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగులతో సమన్వయంగా పనిచేయడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాల విషయంలో నిబంధనలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరగవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అపార్థాలు రాకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. గతంలో వాయిదా వేసిన పనులను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. ఆలోచనల్లో స్పష్టతతో వ్యవహరిస్తే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభమవుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం పట్టుదలతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొన్ని పనులు అనుకున్నదానికంటే ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో స్పష్టంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేసే ముందు అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారం కొత్త అవకాశాలపై దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధం కావాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేసేవారు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యమైన లక్ష్యాలపై దృష్టి నిలిపితే పురోగతి సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశి వారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేసేందుకు ఎక్కువ శ్రమించాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారులు లాభాల కోసం కొత్త మార్గాలను అన్వేషించినప్పటికీ రిస్క్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీ అభిప్రాయాలను ప్రశాంతంగా తెలియజేయాలి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. పనుల వల్ల ఒత్తిడి పెరిగినా క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశి వారు ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు, పరిచయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఉద్యోగంలో తోటివారితో కలిసి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. వ్యాపారులు కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందిస్తారు. అయితే పెట్టుబడుల విషయంలో పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపేందుకు ప్రయత్నించాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పరస్పర నమ్మకం ముఖ్యం. ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తారు. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారు ఈ వారం మానసిక ప్రశాంతతకు, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు ఎదురైనా ఓర్పుతో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. వ్యాపారులు పాత ప్రణాళికలను సమీక్షించుకోవడం ద్వారా లోపాలను గుర్తించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఇతరుల మాటలను పూర్తిగా నమ్మకుండా వివరాలు పరిశీలించాలి. విద్యార్థులు చదువులో క్రమశిక్షణ పాటించాలి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు విశ్రాంతి అవసరం.