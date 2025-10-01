Venus Ketu Transit: అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఈ మూడు రాశులకు మహర్దశ..!
Venus Ketu Transit:శుక్రుడు సింహ రాశిలో సంచరించడం వల్ల.. శుక్రుడు, కేతువుల సంయోగం ఏర్పడింది. సూర్య రాశిలో శుక్రుడు, కేతువుల సంయోగం వల్ల ఏ మూడు రాశులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు సరైన సమయంలో తమ కదలికలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం శుక్రుడు, కేతువు సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడు, శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 15న సింహ రాశిలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ ఇప్పటికే కేతువు కూడా సంచరిస్తున్నాడు. సింహ రాశిలోకి శుక్రుడు సంచారం చేయడడంతో.. శుక్ర, కేతు సంయోగం ఏర్పడింది. అక్టోబర్ 9వ తేదీన శుక్రుడు సింహ రాశి ని నిష్క్రమిస్తాడు. అప్పటి వరకు ఈ శుక్ర-కేతు సంయోగం మూడు రాశులకు శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. మరి, ఆ మూడు రాశులు ఏంటో చూద్దామా.....
1.మిథున రాశి...
సింహ రాశిలో శుక్రుడు-కేతువుల కలయిక వల్ల మిథున రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, శుక్రుడు, కేతువు శుభ ప్రభావం వల్ల మిథున రాశివారికి చాలా సంపద లభిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో మీ ప్రేమ జీవితంలో ప్రేమ పెరుగుతుంది. అలాగే, శుక్రుడు, కేతువు కలయిక వల్ల మీకు మతమపరమైన కార్యకలాపాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. పెళ్లికాని వారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు వస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమౌతున్న వారు శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది.
2.ధనస్సు రాశి...
సింహరాశిలో శుక్రుడు , కేతువుల కలయిక వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో, మీరు చాలా కొత్త ఉత్సాహాన్ని అనుభవిస్తారు. శుక్రుడు, కేతువు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా, ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో తమ భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. అలాగే, ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి వ్యక్తుల మనస్సు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అందువలన, ఈ సమయంలో మీరు సంపదను సంపాదించడానికి చాలా కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించే అవకాశం కూడా మీకు ఉంటుంది. శుక్రుడు , కేతువుల కలయిక కారణంగా, ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో మెరుగుదలను చూస్తారు. ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్రుడు, కేతువుల కలయిక శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కలయిక ప్రభావం వల్ల, ఉద్యోగంలో పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారులకు లాభం లభిస్తుంది. సామాజిక గౌరవం , ప్రభావం పెరుగుతుంది. ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉద్యోగంలో కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మీరు విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో, ఆకస్మిక ద్రవ్య లాభాల కారణంగా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధించవచ్చు.
3.సింహ రాశి...
శుక్రుడు , కేతువుల కలయిక సింహరాశిలో ఏర్పడినందున, ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో, సింహ రాశి వారు చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు. అందువల్ల, శుక్రుడు, కేతువు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా, మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, సింహ రాశి వారి ప్రేమ సంబంధం చాలా బలంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ రాశి వారికి వారి కెరీర్ , వ్యాపారం పరంగా చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అదనంగా, శుక్రుడు , కేతువుల కలయిక కారణంగా, సింహ రాశి వారికి శుక్రుడు , కేతువుల కలయిక చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చు. మీ మాటల్లో చాలా మెరుగుదల ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వ ప్రభావం పెరుగుతుంది. సంబంధాలలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపార పరిస్థితి బలపడుతుంది