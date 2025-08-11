Trigrahi Yogam: అతి త్వరలో త్రిగ్రహియోగం ఈ మూడు రాశుల వారికి జీతాలు పెరిగే అవకాశం
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం త్రిగ్రహియోగం రాశి చక్రాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఆగస్టులో ఏర్పడే త్రిగ్రహియోగం మేలు చేస్తుంది.
ఆగస్టులో త్రిగ్రహి యోగం
ఆగస్టులో త్రిగ్రహియోగం ఏర్పడబోతుంది. శుక్రుడు ఆనందానికి, ప్రేమకు కారకుడు. ఇక బృహస్పతి జ్ఞానం, అదృష్టానికి మూలాధిపతి. చంద్రుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనసును, భావోద్వేగాలను సూచిస్తాడు. ఇక ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆగస్టులో త్రిగ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నారు. ఆగస్టు 18న శుక్రుడు, బృహస్పతి, చంద్రుడు మిధున రాశిలోకి సంచరిస్తారు. మిధున రాశి బుధుడికి సంబంధించిన రాసి శుక్రుడు, బృహస్పతి, ఇప్పటికే మిథున రాశిలో ఉన్నారు. ఆగస్టు 18న చంద్రుడు కూడా మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
బృహస్పతి, శుక్రుడు చంద్రుల కలయిక
బృహస్పతి, శుక్రుడు చంద్రుల కలయిక వల్ల త్రిగ్రహి యోగం మిధున రాశిలోనే ఏర్పడుతుంది. ఇది రెండు రోజులపాటు ఆగస్టు 20 వరకు ఉంటుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. వారికి అన్ని రకాలుగా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్లో, ఆర్థిక విషయాల్లో వారు శుభవార్తలు వింటారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం శుభప్రదమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థితిలో కూడా గతంలో కన్నా మెరుగైన పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రతి పనిలోనూ మీకు అదృష్టం తోడవుతుంది. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయము. ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సిద్ధమవుతున్న వారికి కూడా ఈ కాలం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
కన్యా రాశి
త్రిగ్రహి యోగం కన్యా రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలను ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కూడా పెద్ద ఒప్పందాలు లేదా పెద్ద లాభాలు కలిసి రావచ్చు. పెళ్లి కాని వారికి వివాహమై అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వారికి గొప్ప విజయాలు అందుతాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సకల సౌకర్యాలు కలుగుతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి యోగం ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది. మీరు చాలా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. నాయకత్వం నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడంలో ఈ రాశి వారు ముందుంటారు. వీరికి అదృష్ట తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పని ఏదైనా కూడా విజయవంతం అవుతుంది. ప్రజలు ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటారు.