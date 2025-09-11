Today Horoscope: ధనస్సు రాశివారికి ఈరోజు ఆదాయం పెరగడం పక్కా..!
ధనస్సు రాశివారి బుధవారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి.. ఈ రోజు బుధ వారి ఆరోగ్యం, ఆర్థిక, ఆదాయ పరిస్థితులు ఎలా సాగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశివారికి ఈరోజు సమాజంలో ప్రముఖులతో నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మంచి గా కలిసొస్తుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి...
ధనస్సు రాశివారికి ఈ రోజు ఆర్థికపరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో అందుతుంది. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. నిలిచిపోయిన ఆర్థిక లావాదేవీలు పూర్తవ్వడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. కొత్త ఆస్తి, ఇల్లు లేదా భూమి మీ పేరు మీద నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. అనుకోని వనరుల ద్వారా ఆదాయం లభించి.. ఆర్థికంగా ఊరట కలుగుతుంది.
ఉద్యోగ–వ్యాపారం
ఉద్యోగ రంగంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలం అనుకూలతను చూపిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి. పై అధికారుల ఆదరణ పెరిగి, కొత్త బాధ్యతలు, ఉన్నత పదవులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. సహచరుల మద్దతు లభించి, మీ కృషి అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం, విస్తరణ పనులు ప్రారంభించడం ద్వారా లాభాలు వస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అంచనాలకు అనుగుణంగా సాగుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారానికి ఉపయోగపడతాయి.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా ఈ కాలం సాధారణంగా అనుకూలంగానే ఉంటుంది. అధిక పనిభారం కారణంగా శారీరక అలసట అనిపించవచ్చు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకుంటే పెద్ద సమస్యలు రావు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం ద్వారా మానసికంగా ప్రశాంతత పొందుతారు. ఇది ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అయితే ఆహారంలో నియమం పాటించడం చాలా అవసరం. గ్యాస్, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు రాకుండా మసాలా పదార్థాలను తగ్గించడం మంచిది. యోగా, ప్రాణాయామం, ధ్యానం అలవాటు చేసుకుంటే శరీరానికి శక్తి, మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది.