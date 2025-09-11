Today Horoscope: కుంభ రాశివారికి ఈ రోజు ఉద్యోగంలో సమస్యలు
కుంభ రాశివారు ఈరోజు రాశిఫలాలు ఇవి. మరి, ఈ రోజు కుంభ రాశివారికి ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోండి…
కుంభ రాశి...
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. ప్రయాణాలలో మార్గవరోదాలు కలుగుతాయి. వృధా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. శారీరక మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం చికాకు కలిగిస్తుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి
కుంభరాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆర్థికపరమైన పరిస్థితులు కొంత కఠినంగా ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగడం వల్ల బడ్జెట్లో ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ప్రత్యేకించి ప్రయాణాలకు సంబంధించి, లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం చేసే ఖర్చులు అదుపు తప్పే అవకాశం ఉంది. కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. అప్పులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం అవసరం. మీరు వేసే ప్రణాళికలు తాత్కాలికంగా ఆటంకాలు ఎదుర్కొన్నా, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగ–వ్యాపారం
ఉద్యోగరంగంలో ఈ సమయంలో మీరు కొంత చికాకు కలిగించే పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవచ్చు. అధికారులతో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశముంది కాబట్టి వాక్యప్రయోగంలో జాగ్రత్త అవసరం. సహచరుల సహకారం తగ్గిపోవడం వల్ల పనులు ఆలస్యమవుతాయి. వ్యాపార రంగంలోనూ మందగమనం కనిపిస్తుంది. లాభాలు తగ్గి, వ్యాపార ఒప్పందాలు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవచ్చు. అయితే సహనం పాటించి ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే, ఈ పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా కుంభరాశి వారు ఈ సమయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. శారీరకంగా అలసట, బలహీనత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మానసికంగా ఆందోళన, ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు లేదా నిద్రలో అంతరాయం కలగవచ్చు. ఆహారపు అలవాట్లలో నియమం పాటించడం, సమయానికి విశ్రాంతి తీసుకోవడం అత్యవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని వివాదాలు మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీయవచ్చు కాబట్టి సర్దుకుపోయే ధోరణి పాటించడం మంచిది. యోగా, ధ్యానం వంటి పద్ధతులు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పించుకోవచ్చు.