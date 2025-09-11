Mercury Transit: కన్య రాశిలోకి బుధుడు... ఏడు రాశులకు జాక్ పాట్ తగిలినట్లే..!
సెప్టెంబర్ 15 వ తేదీన బుధుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ ప్రవేశం... ఏడు రాశులవారికి జాక్ పాట్ తగలనుంది
జాక్ పాట్ కొట్టే రాశిఫలాలు
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు చాలా తెలివైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో బుధుడు బలంగా ఉంటే... వారికి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని కూడా నమ్ముతారు. ఆ తెలివితేటల కారణంగా.. వారు ఏ పని గురించి అయినా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మరీ చేస్తారు. వారు తమ కెరీర్ లో అద్భుతమైన పేరు సంపాదిస్తారు. వారి మాట్లాడే తీరు కూడా చాలా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. కాగా, సెప్టెంబర్ 15 వ తేదీన బుధుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ ప్రవేశం... ఏడు రాశులవారికి జాక్ పాట్ తగలనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మేష రాశి...
గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధ సంచారం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీరు మీ కెరీర్ లో అద్భుతమైన అవకాశాలను పొందుతారు. ఏ పని చేసినా విజయం సాధిస్తారు. అదేవిధంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులపై బుధుడు శుభ ప్రభావం కారణంగా , మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారంలోనూ భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2.మిథున రాశి...
కన్య రాశిలోకి బుధ సంచారం మిథున రాశి వారికి చాలా మేలు చేయనుంది. ఈ సమయంలో శుభ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ బుధ సంచారము సమయంలో, మిథున రాశి వారికి కొత్త పనులకు సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి మరింత ఎక్కువగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది, ఈ సమయంలో, మీ ఆదాయం కూడా చాలా పెరుగుతుంది. మీరు డబ్బు ఆదా చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధ సంచారము చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు డబ్బు సంపాదించడంలో , పొదుపు చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ బుధ సంచారము మీకు కెరీర్ పరంగా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధుని అనుగ్రహం వల్ల వ్యాపార రంగంలో అపారమైన సంపద , అదృష్టాన్ని సంపాదిస్తారు. అదేవిధంగా, సింహ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు పెట్టుబడుల నుండి అద్భుతమైన లాభాలను పొందే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు.
కన్య రాశి...
ఈ బుధ సంచారము కన్య రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ వృత్తి సంబంధిత లక్ష్యాలను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఉన్న కన్య రాశి వారికి ఈ బుధ సంచారము అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో పూర్వీకుల సంపద నుండి చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి రాశికి చెందిన వ్యక్తులు కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలను పొందుతారు. విజయ అవకాశాలు చాలా పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా, బుధుని అనుగ్రహం కారణంగా, మీ ఆదాయం చాలా పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో, మీరు మీ శత్రువులపై విజయం సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
కన్య రాశిలో బుధ సంచారము ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది . ఈ కాలంలో, పనిలో మీరు విజయం సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ధనుస్సు రాశి వ్యక్తుల పనిని ఉన్నత అధికారులు ఎంతో అభినందిస్తారు. గ్రహాలకు అధిపతి బుధుడు సంచారంలో మార్పుతో, ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక జీవితంలో ఎక్కువ లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి..
గ్రహాలకు అధిపతి బుధుడు సంచారంలో మార్పు వల్ల మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి గొప్ప ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే యోగం ఉంటుంది. అదేవిధంగా, మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఉద్యోగం , కొత్త అవకాశాల కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఈ సమయంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. మకర రాశిలో జన్మించిన వారిపై బుధుడు ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉన్నందున, ఈ సమయంలో మీరు మీ ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలను పొందే అవకాశం ఉంది.