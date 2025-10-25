Sun Transit: కుంభ రాశిలోకి సూర్యుడు ... ఏ రాశివారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుందంటే...!
Sun Transit: వచ్చే ఏడాది సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి సంచరించనున్నాడు. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై చాలా ఎక్కువగా పడనుంది. మరి, ఎవరికి మేలు జరుగుతుంది? ఎవరికి సమస్యలు వస్తాయో తెలుసుకుందాం..
Sun Transit
జోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని చాలా శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఆత్మ, శక్తి, వ్యక్తిత్వం, నాయకత్వానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ సూర్యుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలా రాశిని మార్చుకున్నప్పుడు కొన్ని రాశుల జీవితంలో చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి. వైవాహిక జీవితం కూడా ఆనందంగా మారుతుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు కానుంది.
మేష రాశి...
సూర్యుడు కుంభ రాశిలో అడుగుపెట్టడం మేష రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం మేష రాశి పై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సూర్యుడు మీ 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది వీరికి చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళ్లగలరు. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరతాయి.
వృషభ రాశి...
సూర్యుని సంచారం వృషభ రాశివారి జీవితంలోకి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. మీ కెరీర్ లో గొప్ప విజయం, గుర్తింపు పొందే అవకాశ ఉంది. మీ హోదా, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు పూర్తి అవుతాయి. మీ కెరీర్ లో పురోగతి చాలా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి...
సూర్యుని సంచారం మిథున రాశివారికి చాలా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. సూర్యుడు మీ 9వ ఇంట్లో సంచారం చేస్తాడు. దీని వల్ల మీకు అదృష్టం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత, ఉన్నత విద్యపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు మీ పనిలో సంతృప్తి, విజయాన్ని పొందుతారు. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి....
సూర్యుడు మీ రాశిలో 8వ ఇంట్లో, అంటే ఎనిమిదవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది సాధారణంగా అశుభ స్థానంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా సవాలుతో కూడిన సమయం. ఆకస్మిక ఆరోగ్య సమస్యలు, జ్వరం, తలనొప్పి లేదా ఎముక సంబంధిత నొప్పి కనిపించవచ్చు. అలాగే, ఆర్థిక జీవితంలో అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆకస్మిక నష్టాలు లేదా జరిమానాలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి.
సింహ రాశి..
సింహరాశి అధిపతి సూర్యుడు. ఇది మీ 7వ ఇంట్లో సంచరిస్తుంది. ఈ సమయంలో సింహరాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సూర్య సంచారం వల్ల కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు పెరుగుతాయి. చిన్న విషయాలపై వాదనలు, విభేదాలు పెద్దవిగా మారవచ్చు. సంబంధంలో సహనం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారంలో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపడం మంచిది.
కన్య రాశి...
సూర్య సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ 6వ ఇంట్లో సూర్య సంచారం ఉంటుంది. మీరు మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పనిలో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. కోర్టు కేసులలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల ఉంటుంది. రుణ లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
తుల రాశి....
సూర్యుడు మీ 5వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది మీ స్వభావంలో కోపం, మొండితనం, అహంకారాన్ని పెంచుతుంది. ఇది మీ వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన సంబంధాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఈ సమయంలో, మీరు తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు లేదా కొన్ని వ్యాధులతో బాధపడవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు గందరగోళం ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి, ఓపికగా ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి...
సూర్యుడు జాతకంలో 4వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ స్థానం అనుకూలంగా లేదు. కాబట్టి, వృశ్చిక రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంట్లో అశాంతి వాతావరణం ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో, ముఖ్యంగా తల్లితో సంబంధంలో చీలిక ఉండవచ్చు. ఆస్తి సంబంధిత విషయాలలో ఆలస్యం లేదా సమస్యలు ఉండవచ్చు. వాహనం మరమ్మత్తు కోసం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ ఉన్నతాధికారులతో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో కొంత అశాంతి ఉండవచ్చు.
ధనుస్సు
సూర్యుని సంచారము ధనుస్సు రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. సూర్యుడు మీ 3వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మీ ధైర్యం, ధైర్యం ,ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీరు కార్యాలయంలో మద్దతు పొందుతారు. మీరు చిన్న ప్రయాణాలు , కొత్త ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. రచన , కమ్యూనికేషన్కు సంబంధించిన రంగాలలో మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు.
మకరం
సూర్యుడు మీ కుటుంబం , సంపదకు నిలయం అయిన మీ 2వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు డబ్బు విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఊహించని ఖర్చులు తలెత్తవచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే మీ మాటలు కఠినంగా ఉండవచ్చు. ఇది కూడా విభేదాలకు దారితీయవచ్చు.కుటుంబంలో శుభకార్యాలు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కుంభ రాశి..
సూర్యుడు మీ మొదటి ఇంట్లో, అంటే లగ్న ఇంట్లోకి సంచరిస్తాడు. ఇది చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం , ప్రతిష్ట పెరగవచ్చు. మీరు మీ ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించాలి. మీలో అహం పెరగవచ్చు. ఇది మీ సంబంధాలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలను ఆశించవచ్చు. కానీ స్పష్టమైన సంభాషణ అవసరం.
మీన రాశి...
సూర్యుడు మీ 12వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు, ఇది మీ సంపద నిలయం. మీరు మీ కెరీర్లో కొన్ని అడ్డంకులు , సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ కృషిని గుర్తించకపోవచ్చు. ఉన్నతాధికారులతో లేదా ప్రభుత్వ అధికారులతో వాదనలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రభుత్వ పనిలో ఆలస్యం ఉండవచ్చు. మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం అవసరం.