రాహు కేతుల నక్షత్ర మార్పు, ఈ మూడు రాశులు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్
Rahu Ketu Transit: నవంబర్ లో రాహు కేతువులు తమ నక్షత్రాలను మార్చుకోనున్నాయి. ఈ నక్షత్ర మార్పు మూడు రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు తీసుకురానుంది. ఆ రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు కానుంది. దీని కారణంగా వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
రాహు కేతు సంచారం..
గ్రహాలు తరచుగా మారుతూనే ఉంటాయి. ఒక్కో సారి రాశులను మార్చుకుంటే.. కొన్ని సార్లు నక్షత్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. వచ్చే నెల అంటే నవంబర్ లో రాహు కేతులు తమ నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నారు. నవంబర్ 23 వ తేదీ రాహువు పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రాన్ని విడిచి శతభిష నక్షత్రంలో అడుగుపెడతాడు. అదే సమయంలో కేతువు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం లో మూడో పాదం నుంచి రెండో పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర మార్పులు మూడు రాశుల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు మోసుకురానున్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం….
తుల రాశి..
రాహు కేతుల నక్షత్ర మార్పు తుల రాశివారికి చాలా శుభ ప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారి ఆలోచనల్లో కొత్త మార్పులు వస్తాయి. దీని కారణంగా, కొత్త పనులు , ప్రాజెక్టులు మొదలుపెడతారు. మీ కెరీర్ లో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కేతువు ప్రభావంతో కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థాయిలోకి వెళతారు. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. ధ్యానం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
ధనుస్సు
ధనుస్సు రాశి వారికి రాహు, కేతువుల ఈ సంచారం అదృష్టాన్ని పెంచుతుంది. రాహువు కారణంగా ఈ రాశివారు విద్యా రంగంలో రాణిస్తారు. కొత్త ప్రయాణాలు చేస్తారు. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో కూడా సత్తా చాటగలరు. కేతువు ప్రభావం మీలో ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, మానసిక సమతుల్యతను తెస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా మారుస్తుంది. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సామాజిక జీవితంలో చురుకుదనం పెరుగుతుంది, భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
మకర రాశి..
రాహు, కేతువుల నక్షత్ర మార్పు మీ కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. రాహువు మీ పనిలో కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలను తెస్తాడు. ఇది మీ కీర్తిని పెంచుతుంది. కేతువు సంచారం కుటుంబ వాతావరణంలో సామరస్యాన్ని పెంచుతుంది. మనశ్శాంతి ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో, ముఖ్యంగా పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ధ్యానం, యోగా మీ మనోధైర్యాన్ని ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచుతాయి.