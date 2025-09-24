- Home
Rahu: జోతిష్యశాస్త్రంలో రాహువును మాయావి గ్రహం లేదా నీడ గ్రహం అని పిలుస్తారు. ఈ రాహు గ్రహం ప్రతి సంవత్సరం తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. రాహు నక్షత్ర మార్పు.. 12 రాశులపై చూపించనుంది.
Rahu Gochar
దీపావళి తర్వాత, రాహు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. త్వరలో రాహు శతభిష నక్షత్రంలో కి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఈ శతభిష నక్షత్రం అధిపతి రాహు గ్రహమే. ఈ నక్షత్ర మార్పు... మూడు రాశులకు చాలా మేలు చేయనుంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దామా.....
1.మేష రాశి....
రాహు నక్షత్ర మార్పు... మేష రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా మారనుంది. ఈ సమయంలో మేష రాశివారు విజయం సాధించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. గరిష్ట ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ సమయంలో మేష రాశివారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు బాగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అదృష్ట తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. పాత వివాదాలన్నీ ముగుస్తాయి. కుటుంబంతో సంబంధాలు బాగుంటాయి. దీపావళి తర్వాత ఉద్యోగులు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ కెరీర్ లో మిమ్మల్ని విజయం చేస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ సమయం బాగా కలిసొస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి...
శతభిష నక్షత్రంలో రాహువు సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ జీవితంలోని ఒత్తిళ్ల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. అందువలన, ఈ సమయంలో సంపదను సంపాదించడానికి మీరు కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. అందువల్ల, ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలంలో వారి కుటుంబ సభ్యులందరి నుండి పూర్తి మద్దతు , సహాయం లభిస్తుంది. రాహువు శుభ ప్రభావం కారణంగా, మీరు ఈ కాలంలో శుభ ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో రాహువు అనుగ్రహం కారణంగా చాలా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. శతభిష నక్షత్రంలో రాహువు సంచారం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలకు మీరు పూర్తి ఫలితాలను పొందుతారు. కెరీర్ , వ్యాపారంలో లాభానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో మీ అసంపూర్ణమైన పని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చింతలు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి.
కన్య రాశి...
శతభిష నక్షత్రంలో రాహువు సంచారం కన్య రాశి వారికి చాలా అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది. ఈ రాశి వారికి కొన్ని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో కన్య రాశి వారికి బుధ గ్రహం శుభ ప్రభావం కారణంగా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన స్థానాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఈ కాలంలో కన్యా రాశి వారికి సమాజంలో అద్భుతమైన గౌరవం, కీర్తి లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రాహువు శుభ ప్రభావం కారణంగా, కన్యా రాశి వారికి కోల్పోయిన పాత డబ్బు తిరిగి లభిస్తుంది. అలాగే, రాహు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా, కన్యా రాశి వారికి వారి లక్ష్యాల పట్ల చాలా శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఈ కాలంలో చాలా విజయం సాధించగలరు. మీ ఎంపిక ప్రకారం వివాహం చేసుకునే యోగం ఉంది. పిల్లల నుండి శుభవార్త పొందే యోగం ఉంది. ఆస్తి లేదా వాహనం కొనాలనే కల నెరవేరవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
