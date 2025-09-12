- Home
Moon Transit: మిథునరాశిలోకి చంద్రుడు.. మూడు రాశుల లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అయిపోవడం పక్కా..!
Moon Transit: మిథునరాశిలోకి చంద్రుడు.. మూడు రాశుల లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అయిపోవడం పక్కా..!
Moon Transit:సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన రాత్రి 8 గంటలకు చంద్రుడు.. మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన 12:24 గంటల వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. దీని వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. దాదాపు 54 గంటల పాటు.. మూడు రాశులకు చాలా మేలు జరగనుంది.
Moon Transit
వేద జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు తరచుగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇలా గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నప్పుడు..ఇతర రాశులపై చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన రాత్రి 8 గంటలకు చంద్రుడు.. మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన 12:24 గంటల వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. దీని వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. దాదాపు 54 గంటల పాటు.. మూడు రాశులకు చాలా మేలు జరగనుంది. మరి.. ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మిథున రాశి...
చంద్రుడు మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం... వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ గజ కేసరి యోగం.. మిథున రాశి వారికి చాలా మంచి మేలు చేయనుంది. ఈ యోగం కారణంగా.. ఈ రాశివారికి అదృష్టం కలిసొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఏ పని చేసినా.. విజయం సాధించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు.. ఇప్పుడు పూర్తి అవుతాయి. ఉన్నత విద్య గురించి కలలు కనే వారికి, ముఖ్యంగా విదేశాలలో చదువుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి కోసం చూస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో దొరికే అవకాశం ఉంది.
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి చంద్ర గజకేసరి రాజయోగం అనేక రంగాలలో ప్రత్యేక విజయాలను అందిస్తుంది. గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం కారణంగా, మీరు ప్రతి రంగంలో విజయం సాధించవచ్చు. మీ పనిని కుటుంబం, స్నేహితులు , సహోద్యోగులు అభినందిస్తారు. ఇది మీ ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. చేసే పనుల్లో విజయం సాధించగలరు. కార్యాలయంలో మీ సామర్థ్యం , అంకితభావం కారణంగా మీరు వేరే గుర్తింపును పొందవచ్చు. అధికారులు మీ సామర్థ్యాన్ని అభినందిస్తారు. కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి.
తుల రాశి...
గజకేసరి రాజయోగం తులా రాశి వారికి అదృష్టం పెంచుతుంది. ఈ రాశి వారికి కెరీర్ , వ్యాపార రంగంలో గణనీయమైన పురోగతి సాధ్యమవుతుంది. మీ ప్రయత్నాలకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు . మీకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయం మీ నైపుణ్యాలను గుర్తించే సమయం అవుతుంది, అలాగే మతపరమైన కార్యక్రమాలలో మీ భాగస్వామ్యం పెరుగుతుంది. మీరు సామాజిక సేవ లేదా మతపరమైన కార్యక్రమాలలో చురుకైన పాత్ర పోషించవచ్చు, ఇది మీ వ్యక్తిత్వంలో సానుకూలత , శక్తిని నింపుతుంది. ఈ కాలంలో శత్రువులపై విజయం సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది.