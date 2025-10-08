Mercury Transit: బుధుడి సంచారం- ఈ 4 రాశులవారు నక్కతోక తొక్కినట్లే! లక్కే లక్కు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచార ప్రభావం రాశిచక్రాలపై బలంగా ఉంటుంది. త్వరలో బుధ గ్రహ సంచారం జరగనుంది. దానివల్ల 4 రాశులవారి జీవితంలో కొత్త వెలుగు రానుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు రానున్నాయి. మరి ఆ రాశులేంటో చూద్దామా..
బుధుడి సంచారం
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని జ్ఞానం, తెలివితేటలు, వాణిజ్య నైపుణ్యాలు, వాక్చాతుర్యం, విద్య, అభివృద్ధికి కారకుడిగా భావిస్తారు. బుధుడి అనుగ్రహం ఉంటే సకల సంపదలు సిద్ధిస్తాయని నమ్ముతారు. బుధుడి దృష్టి సానుకూలంగా ఉంటే పెళ్లి, ఉద్యోగం, వ్యాపారం అన్నీ నచ్చినట్టు జరుగుతాయట. జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం అక్టోబర్ 24న బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరించనున్నాడు. దానివల్ల కొన్ని రాశులవారి జీవితం అద్భుతంగా మారనుంది.
పండితుల ప్రకారం.. బుధుడి రాశి మార్పు సాధారణమైనది కాదు. జ్ఞాన ద్వారాలు తెరుచుకునే క్షణం. త్వరలో జరగనున్న బుధుడి సంచారం కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకురానుంది. అదృష్టం వారిని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. మరి ఆ రాశులేంటో.. అందులో మీ రాశి ఉందో ఓసారి చెక్ చేసుకోండి.
వృషభ రాశి
బుధుడి సంచారం వృషభ రాశి వారికి డబ్బుల వర్షం కురిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి. పిల్లలు లేని దంపతులకు సంతాన భాగ్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. బుధుడి సంచారం వల్ల ఈ రాశివారి వాక్చాతుర్యం పెరుగుతుంది. మీ మాటలు ఇతరులను ఆకర్షిస్తాయి. దానివల్ల సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి
బుధుడి సంచారం వల్ల మిథున రాశి వారు రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతారు. వీరికి కష్టానికి మించిన ఫలితం లభిస్తుంది. మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి.. ఈ సంచారం ఈ రాశివారికి రాజయోగం లాంటిది. మీ మనసులోని గందరగోళాలు తొలగి, స్పష్టత పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు, కొత్త ఒప్పందాలు, విదేశీ సంబంధాలు బలపడతాయి.
విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం, జీతాల పెంపు, పదోన్నతి వంటివి ఈ రాశివారిని ఆనందంలో ముంచెత్తుతాయి. మనోబలం, తెలివితేటలు పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి
బుధుడి సంచారం కన్య రాశి వారికి కూర్చునే టైం కూడా ఇవ్వదు. వృత్తి, కుటుంబం, సంతోషం, పెట్టుబడి, లాభం అనే మాటలను రోజూ పలికే పరిస్థితి వస్తుంది. కన్య రాశి బుధుడి సొంత రాశి కాబట్టి ఈ సంచారం కన్య రాశి వారి జీవితంలో విజయ ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు దక్కుతాయి. కొందరికి విదేశాల నుంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వృత్తి రంగంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కొత్త ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆస్తి సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, ఐక్యత నెలకొంటాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి బుధుడి సంచారం అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తుంది. వృత్తిలో శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతి, వ్యాపారంలో లాభం ఉంటుంది. కొందరు కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. దంపతుల మధ్య ఉన్న చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు తొలగిపోతాయి. కొత్త పరిచయాలు, బంధాలు జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపుతాయి.