Today Horoscope: తులారాశి వారికి ఈ రోజు లాభాలే లాభాలు
Today Horoscope: తులారాశి వారి శుక్రవారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి , ఈ రోజు తులా రాశివారికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ-వ్యాపారాల్లో, ఆరోగ్య పరంగా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..
తులారాశి ఫలాలు
నేడు తులారాశి వారి జాతకం ఎలా ఉండనుంది? ఈ రాశివారికి కలిగే లాభాలు, నష్టాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓసారి తెలుసుకుందామా...
ఆర్థిక పరిస్థితి:
తులారాశివారికి ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఈ రోజు ఆదాయ వ్యవహారాలు బాగుంటాయి. మీరు కోరుకున్న ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. మీరు చేసిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కొత్త పెట్టుబడుకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. ఖర్చులు రోజులాగే ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులతో మీరు అనుకున్న లాభాలను పొందగలుగుతారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం
ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను చూపిస్తాయి. ఉద్యుగులకు ఉన్న గొడవలకు ఈ రోజు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మీ సమస్యలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తీరిపోతాయి. సహచరులతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటారు. క్రయ విక్రయాల్లో మంచి లాభాలను పొందుతారు. వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారం లాభాల్లో నడుస్తుంది.
ఆరోగ్యం
తులారాశి వారి ఆరోగ్యం ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. వీరు ఈ రోజు మానసికంగా, శారీరకంగా హెల్తీగా ఉంటారు. అయితే రోజు చివర్లో కొంచెం అలసట ఉంటుంది. విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని మానశాంతి కలుగుతుంది. వ్యాయామం, మంచి ఆహారంతో ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు రావు.