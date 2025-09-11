Today Horoscope: తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఈ విషయంలో అనుకోని కష్టాలు ఎదురవుతాయి
తులారాశి వారి గురువారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి , ఈ రోజు తులా రాశివారికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ-వ్యాపారాల్లో, ఆరోగ్య పరంగా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..
తులారాశి ఫలాలు
నేడు తులారాశి వారి జాతకం ఎలా ఉండనుంది? ఈ రాశివారికి కలిగే లాభాలు, నష్టాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఓసారి తెలుసుకుందామా...
ఆర్థిక పరిస్థితి
తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా అంతగా బాగుండదు. వీళ్లు పాత రుణాలను తీర్చడానికి కొత్త రుణాలను చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుల భారాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే సరైన ప్రణాళిక ఉండాలి. ఇకపోతే పెట్టుబడుల విషయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. అందుకే ఆర్థిక విషయాల్లో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఓర్పుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం
తులారాశి వారు వ్యాపార రంగంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎంతో నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే పెట్టుబడులు, ఒప్పందాలు మీకు కష్టాలను తెచ్చిపెడతాయి. అందుకే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఆలోచనా, సహనంతో ఉంటే కష్టాలు, నష్టాలకు దూరంగా ఉంటారు. వ్యాపార వృద్ధి నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఇకపోతే ఉద్యోగులకు ఈ రోజు నిరాశ కలిగిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు నిరుత్సాహం తప్పదు. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా ప్రయత్నిస్తే విజయం సొంతమవుతుంది. కష్టానికి తగిన ఫలితం దగ్గకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఒత్తిడికి గురవుతారు.
ఆరోగ్యం
తులారాశివారికి ఈ రోజు ఆరోగ్య పరంగా మాములుగానే ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడి, అలసట, తలనొప్పి వంటి చిన్న చిన్న సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. తగిన విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ధ్యానంతో మానసిక శాంతి కలుగుతుంది.