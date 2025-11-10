Lord Shani: మీ జీవితంలో ఈ 5 సంకేతాలు కనిపిస్తే శనిదేవుడికి మీపై కోపం వచ్చిందని అర్థం
Lord Shani: శని దేవుడిని కర్మ దేవుడుగా పిలుస్తారు. ఒకరు చేసిన పనుల ఆధారంగా కర్మ ఫలాలను అందిస్తాడు. శని దేవుడికి కోపం వస్తే మాత్రం ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. అతనికి కోపం వస్తే కొన్ని సంకేతాలు జీవితంలో కనిపిస్తాయి.
శనికి కోపం వస్తే...
జ్యోతిషశాస్త్రంలో శనిని క్రూరమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. నిజానికి అతను న్యాయ దేవుడు. శని అనుగ్రహం ఉంటే ఏ సమస్యలు అయినా చిటికెలో తొలగి పోతాయి. కానీ శనికి కోపం వస్తే మాత్రం జీవితం అస్తవ్యస్తంగా మారుతుంది. ఇంట్లోని సంపద, ఆరోగ్యం రెండూ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. శనికి కోపం వస్తే ఆ విషయాన్ని జీవితంలో కొన్ని సంకేతాలు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఇవిగో సంకేతాలు
శని దేవుడికి కోపం వస్తే కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తాడు. ఈ సంకేతాలు భవిష్యత్తులో జాగ్రత్తగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడతాయి. ఆ సంకేతాలు ఏవో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే దానికి తగ్గ రెమెడీలు పాటించవచ్చు.
పదేపదే ఓటమి
ఒక వ్యక్తి ఏ పని చేస్తున్నా సక్సెస్ కాకపోవడం, పదేపదే ఓటమి ఎదురుకావడం వంటివి జరుగుతాయి. మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటివి జరిగితే శని దేవుడికి మీపై కోపం వచ్చిందని అర్థం చేసుకోండి. శని దేవుడికి కోపం వస్తే మీరు చక్కగా ఆలోచించే శక్తిని కూడా కోల్పోయేలా చేస్తాడు.
అప్పుడు పెరుగుతాయి
శని దేవుడు మీపై కోపంగా ఉన్నప్పుడు, మీరు అప్పుల బారిన పడతారు. ఇంట్లో అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇష్టం లేకపోయినా ఇతరుల నుండి తరచుగా డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది.
చెడు అలవాట్లు
ఒక వ్యక్తి మాదకద్రవ్యాల వంటి వ్యసనాలలో మునిగిపోయి చెడు అలవాట్లను పెంచుకుంటాడు. ఇది శని దేవుడి ఆగ్రహానికి సంకేతం. అలాంటి పరిస్థితిలో, మంచి పనుల కంటే చెడు పనుల వైపు వ్యక్తి మొగ్గు చూపుతాడు.
అనారోగ్యాలు వస్తాయి
శని దేవుడిని కర్మ దేవుడుగా పిలుస్తారు. ఇతరుల సంపదపై అధికారం చెలాయించే వారిపై ఆయనకు కోపం వస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడతారు.
శుభకార్యాలు జరగవు
ఒక ఇంట్లో శుభకార్యం జరుగుతున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆటంకం ఎదురైతే, అది శని దేవుడి ఆగ్రహానికి సంకేతం. ఇలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండండి. శని కోపాన్ని తగ్గించే పరిహారాలు చేయండి.