ఇలా చేస్తే ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది..!

వాస్తు అన్ని వైపులా ఉంటుంది. అన్నింటికీ ఉంటుంది. ప్రతిదానికీ అంటే మనం ఉపయోగించే ప్రతి వస్తువుకు ఒక దిశ ఉంటుంది. వస్తువులు వాటికి సూచించిన దిశలో లేనప్పుడు, వాస్తు దోషం తలెత్తుతుంది. ఈ లోపాలను అధిగమించడానికి కొన్ని పరిష్కారాలు కూడా సూచించారు. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల ఇంట్లోని నెగిటివ్ ఎనర్జీని దూరం చేయవచ్చట. అదెలాగో ఓసారి చూద్దాం.. ఏదైనా ఉంచడానికి లేదా ఏదైనా నిర్మాణం చేయడానికి వాస్తు సూత్రాలను అనుసరించడం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇల్లు మొత్తం ఐదు అంశాలతో రూపొందించారు. ప్రతిదానికీ సరైన దిశ ఉంటుంది. అయితే ఇల్లు కట్టడంలో అనుకోకుండా కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి, దాని వల్ల శారీరక లోపాలు ఏర్పడతాయి.



ఈశాన్య మూలలో కలశం: కలశం గణేశుడి రూపంగా పరిగణిస్తారు., కాబట్టి, గణేశుని ఆశీర్వాదంతో, మీ ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడానికి మీ ఇంటి ఈశాన్య మూలలో కలశాన్ని ప్రతిష్టించండి.

రాతి ఉప్పు: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, రాతి ఉప్పుకు ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని తనలోకి లాగుకునే గుణం ఉంది. నేల తుడుచుకునేటప్పుడు నీటిలో రాతి ఉప్పు వేయండి. ఈ పరిహారం గురువారం చేయకూడదని గుర్తుంచుకోండి. సముద్రపు ఉప్పును గాజు కూజాలో ఉంచడం వల్ల మీ ఇంటి నుండి ప్రతికూలతను దూరంగా ఉంచుతుంది.



పంచముఖి హనుమాన్ చిత్రం: ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం దక్షిణ దిశలో ఉన్నట్లయితే, ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద పంచముఖి హనుమంతుని ప్రతిమను ఉంచితే, అది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రతికూల శక్తి ఇంట్లో ఉండదు. ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉన్న చోట కర్పూరం పెట్టండి, ఆ కర్పూరం అయిపోతే మళ్లీ కర్పూరం పెట్టండి. ఇది మీకు చాలా ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఇంట్లో డబ్బు, సంపద పెరుగుతుంది.





గడియారాన్ని ఈ దిశలో ఉంచండి: వాస్తు ప్రకారం, గడియారం దిశకు శక్తినిస్తుంది. కాబట్టి, ఇంట్లో అన్ని గడియారాలు నడుస్తున్నాయో లేదో పరీక్షించండి. ఆగిపోయిన గడియారాలను తీసివేయండి, ఇది ఆర్థిక ఆలస్యం లేదా అంతరాయానికి సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. అన్ని గడియారాలు ఉత్తరం లేదా ఈశాన్యంగా ఉండాలి.

మీ ప్రియమైన వారి ఫోటోలను ఇక్కడ ఉంచండి: గదిలో కుటుంబ ఫోటోలను ఉంచడం వల్ల సంబంధాలలో బలం, సానుకూలత వస్తుంది. అలాంటి చిత్రాలు ఇంట్లో సానుకూల శక్తికి చిహ్నాలుగా పరిగణిస్తారు. అతిథులు ఈ ఫోటోను చూడాలి. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని సృష్టిస్తుంది.

తులసి మొక్కను నాటండి: ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడానికి, ఇంటి తూర్పు దిశలో తులసి మొక్కను నాటండి. ఇది చాలా సహాయపడుతుంది, మీరు సానుకూల శక్తిని తీసుకురావడంలో , ప్రతికూలతను తొలగించడంలో విజయం సాధిస్తారు.



తేలికపాటి సువాసనగల అగరుబత్తీలు: గదుల నుండి అన్ని రకాల ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడానికి, మీరు సువాసనగల అగరబత్తీలు వెలిగించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు మంచి నిద్ర వస్తుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.