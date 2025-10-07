నేడు ఈ రాశులవారి జీవితాల్లో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 7.10.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. డబ్బు పరంగా చేసే ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇతరులతో అకారణంగా విభేదాలు కలుగుతాయి. దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల అనుగ్రహంతో ఉన్నత హోదాలు పొందుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధు మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాల్లో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికారుల సహాయం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. పిల్లల విషయంలో ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ సౌకర్యాలకు లోటు ఉండదు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహన లాభం కలుగుతుంది. మిత్రుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తిచేస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు లాభదాయకం.
తుల రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తికావు. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదికాదు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో విభేదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ పెద్దల అనారోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాల వల్ల శారీరక శ్రమ తప్పదు. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్య క్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
దూర ప్రాంత బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు నూతన అవకాశాలు పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో కష్టానికి తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ప్రయాణాలలో ఆకస్మిక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. బంధుమిత్రులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. వ్యాపార వ్యవహారాలలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆత్మీయ్యుల నుంచి కీలక విషయాలు సేకరిస్తారు. పాత మిత్రులతో విహారయాత్రల్లో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.