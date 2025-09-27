నేడు ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 27.09.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఊహించని అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం తప్పదు. నిరుద్యోగుల శ్రమ వృథాగా మిగులుతుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలలో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు జీతభత్యాల విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులు మంచి పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. స్నేహితుల సహాయంతో అప్పుల సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. సోదరులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. చేపట్టిన కార్యక్రమాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఉద్యోగ వాతావరణం అంతగా అనుకూలించదు. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరగటం వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
అనుకున్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదాలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వ్యాపారానికి కొత్త పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
తుల రాశి ఫలాలు
కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. ఇంట్లో కొందరి ప్రవర్తన మానసిక అశాంతి కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకోవడానికి మరింత కష్టపడాలి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కొత్త పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు లభించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వాహన ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాల్లో అధికారుల అనుగ్రహంతో అనుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల కలలు సాకరమవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో మరింత ఉత్సాహంగా పని చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధు మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది. ఉద్యోగులకు తోటివారితో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.