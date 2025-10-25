నేడు ఓ రాశివారు డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాటిచ్చి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 25.10.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధువులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. కుటుంబ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో ఇతరులకు మాట ఇచ్చి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పదవులు పొందుతారు. అవసరానికి కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అనుకూల ఫలితాలనిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలం. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయటం మంచిది. సన్నిహితులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలు ఉంటాయి. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయటం మంచిది కాదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులకు ఒత్తిడి తప్పదు. చేపట్టిన పనుల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. ప్రయాణాలలో ఆకస్మిక మార్పులు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. కొన్ని పనుల్లో ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయటం మంచిది కాదు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి నుంచి బయట పడతారు. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు తప్పవు. కుటుంబ విషయాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగులు అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి.ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది.