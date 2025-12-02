నేడు ఈ రాశులవారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 2.12.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సోదరుల సహాయంతో నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారం సేకరిస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు చికాకు కలిగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో అకారణంగా వివాదాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులుంటాయి. అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దైవ దర్శనాలు చేసుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. అప్పుల సమస్య నుంచి బయటపడతారు. ఆప్తుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. నూతన పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో గతం కంటే మంచి లాభాలు అందుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా కొందరి ప్రవర్తన మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. సంతాన విద్యా విషయాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో పాత విషయాలు చర్చిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారులకు ప్రభుత్వ సంబంధిత ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార ప్రారంభ పనులు వాయిదా వేస్తారు. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. ఇతరుల వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగుల శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తిగా సాగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన సమాచారం సేకరిస్తారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులు నూతన ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చెేయడం మంచిది కాదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆప్తులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో ఊహించని మార్పులు తప్పవు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం ఉంటుంది. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు మంచిది కాదు. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.