- నేడు ఓ రాశివారు విలువైన వస్తువుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. లేకపోతే నష్టాలు తప్పవు!
ఈ రాశి ఫలాలు 17.08.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించిన సమాచారం అందుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు సఫలమవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల్లో లాభాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఊహించని విధంగా ఇతరులతో విరోధాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. ఇంట్లో విలువైన వస్తువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. లేకపోతే నష్టపోవాల్సి వస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
తల్లి తరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. పాత అప్పులు తీరుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులు తప్పవు. శారీరక, మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మిశ్రమ ఫలితాలుంటాయి. వ్యాపారాల్లో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆర్థిక లాభాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి. సోదరులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగుపడతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయట ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు వస్తాయి. చేపట్టిన పనులు నెమ్మదిస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు అంతగా కలిసిరావు. డబ్బు పరమైన విషయాలలో ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో నష్టాలు అధిగమించి లాభాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇంటా బయట సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పరిష్కరించుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణ సూచనలున్నాయి. అనుకోని విధంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఊహించని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో నిదానంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చగలుగుతారు. పిల్లలకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇతరుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. వ్యాపారాల విస్తరణకు శ్రీకారం చుడతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభపడతారు. దాయాదులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులు వారికి లభించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సంతాన వివాహ, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
డబ్బు వ్యవహారాలలో ఇతరులకు మాట ఇచ్చి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నిలకడ లోపిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. శారీరక మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు మరింత బాధిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
జీవిత భాగస్వామి బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రశంసలు పొందుతారు.