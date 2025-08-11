Today Rasi Phalalu: ఈ రాశివారికి నూతన వస్తు, వాహన యోగం.. రియల్ ఎస్టేట్ లో లాభాలు!
ఈ రాశి ఫలాలు 11.08.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పుణ్య క్షేత్ర దర్శనం చేసుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు కలుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్లు తప్పవు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో నూతన ఒప్పందాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగులకు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వాహన వ్యాపారులు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా సన్నిహితుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు తొలగి ఊరట చెందుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగక నిరాశ పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు కలిగిస్తాయి. ఇంటా బయట జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
బంధువులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. స్నేహితుల నుంచి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందుతారు.
తుల రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దల సహకారంతో కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. దూర ప్రయాణాల్లో వాహన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి కొన్ని వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు కొంత మందగిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ లో లాభాలు పొందుతారు. ఇంటా బయటా పెద్దల ఆదరణ పెరుగుతుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయం బాగుంటుంది. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులుంటాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో అనుకూల మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాల విస్తరణకు ఆటంకాలు తొలుగుతాయి. దేవాలయ దర్శనం చేసుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. భూ సంబంధిత వివాదాల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభం పొందుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ కలలు నిజమవుతాయి. ఉద్యోగులకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలు అకస్మాత్తుగా వాయిదా పడతాయి. వృథా ఖర్చులు తప్పవు. కీలక వ్యవహారాలు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. కొన్ని పనుల్లో సన్నిహితుల నుంచి నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో తోటివారి ప్రవర్తన చికాకు కలిస్తుంది.