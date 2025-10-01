నేడు ఈ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి మాట వినడం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 1.10.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సమాజంలో ప్రముఖులతో చర్చలకు అనుకూలమైన రోజు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో ఉన్న సమస్యలను అధిగమిస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ప్రయాణాలలో ఆకస్మిక మార్పులు తప్పవు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆకస్మికంగా డబ్బు ఖర్చు కావచ్చు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అంతగా కలిసిరాదు. వ్యాపారాల్లో కీలక సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాధిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక అప్పుల ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు మరింత చికాకు కలిగిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు. నిరుద్యోగులకు నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులలో అవరోధాలు కలిగినా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది.
సింహ రాశి ఫలాలు
కీలక సమయంలో బంధు మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూలత పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
దీర్ఘ కాలిక రుణ బాధలు తొలగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సరైన టైంకి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కొన్ని విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి మాట వినడం మంచిది. వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. ఆత్మ విశ్వాసంతో వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో ఇబ్బందులు ఎదురైనా అధిగమించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు ధైర్యంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. మీ ఆలోచనలు కుటుంబ సభ్యులకు నచ్చే విధంగా ఉండవు. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆగిపోతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. దాయాదులతో భూ సంబంధిత వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాల్లో వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు నత్త నడకన సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార భాగస్వాములతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగులకు అధికారులతో వివాదాలు రావచ్చు.
మీన రాశి ఫలాలు
అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఇతరుల సహయ సహకారాలు అందుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. పిల్లల చదువు విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.