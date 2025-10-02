నేడు ఈ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 2.10.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కుటుంబ సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపార పురోగతికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. నూతన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దలతో మాట పట్టింపులుంటాయి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారాలు నిలకడగా ఉండవు. ఉద్యోగాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులుంటాయి. వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో స్వల్ప ఇబ్బందులు తప్పవు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పెట్టుబడులు అందుతాయి. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగ విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన పదవులు పొందుతారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన గృహ వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. దూర ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలున్నాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు వల్ల గందరగోళ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. మిత్రుల నుంచి ఊహించని రుణ ఒత్తిడి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో స్వల్ప వివాదాలు వస్తాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అవసరానికి కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించిన కీలక సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారాల్లో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. దీర్ఘ కాలిక రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతవరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. బంధువర్గంతో విభేదాలు తప్పవు. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం లోపిస్తుంది. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. పిల్లల చదువు విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.